La L2 se saltará una parada hasta el 17 de agosto en dirección al centro por las obras en Clot

El andén de la estación del Clot de la línea L2 del metro dirección Paral·lel estará cerrado entre el 11 y el 17 de agosto por las obras de mejora de accesibilidad iniciadas hace un año en el intercambiador ferroviario del Clot. Ahora, los trabajos deben permitir realizar un pasillo de acceso al ascensor que enlazará con los andenes de la L1. Mientras dure el corte, TMB recomienda a los usuarios bajar en la estación de Encants y retroceder una parada. Solo hay que cambiar de andén en Encants y tomar el metro dirección Badalona Pompeu Fabra para llegar a Clot. O, si se prefiere enlazar con la L1, utilizar el transbordo en Universitat.
El pasado 14 de julio, en el marco de los mismos trabajos, se reabrió el acceso de la calle Aragó a la estación de Clot de la L1, cerrada desde febrero. Las obras, iniciadas en enero de 2024, pretenden adaptar el intercambiador del Clot a las personas con movilidad reducida y favorecer el uso del transporte público. Así, habrá acceso para personas con movilidad reducida desde la calle, el vestíbulo y andenes de la L1, así como a la correspondencia con las demás líneas.
En el intercambiador del Clot confluyen las estaciones de metro de la L1 y la L2 y de Rodalies. La L2 ya era accesible y ahora queda la parte de la L1 tanto desde la superficie como en las otras líneas. En concreto, se están instalando cinco ascensores y un pavimento adecuado para personas con discapacidad visual.
La obra supone una inversión de 7,1 millones de euros, financiados en parte con fondos NextGeneration. Actualmente, están adaptadas a personas con movilidad reducida el 95% de las estaciones de metro del área de Barcelona. Las que quedan son intercambiadores de gran complejidad y están todas en fase de obras o proyecto.
