La Guardia Urbana de L'Hospitalet salva la vida a un bebé que no respiraba

La tragedia asomó el pasado jueves 7 de agosto en las calles de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Había un bebé de poco más de un año no respiraba, pero, por fortuna, una actuación policial logró salvarle la vida. El suceso ocurrió por la tarde, por la tarde, en la avenida Isabel la Catòlica, donde una mujer "muy angustiada" detuvo a una patrulla de distrito de la Guardia Urbana de L'Hospitalet que pasaba en ese momento por ahí: su bebé, de poco más de un año, no respiraba.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que, con rapidez, los agentes evaluaron el estado del pequeño y lo movilizaron para facilitarle la respiración, logrando que el niño reaccionara positivamente. Las patrullas disponen de DEA (desfibrilador externo automático) y los agentes han recibido formación actualizada que los habilita para utilizar este dispositivo en casos de emergencia vital, recuerda el consistorio.

"Disponer de un recurso propio como la ambulancia de la Guardia Urbana es clave en situaciones de urgencia. Gracias a su rápida actuación, el bebé fue estabilizado en el lugar y trasladado con seguridad al Hospital Sant Joan de Déu junto con su madre", añade el texto respecto a la actuación de la policía hospitalense.

"Situaciones como esta nos recuerdan que la preparación, la calma y contar con los conocimientos y recursos adecuados pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Ante una emergencia, llama al 112 sin perder ni un segundo. La rapidez salva vidas", recuerda el ayuntamiento.