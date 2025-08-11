El Govern invertirá 1,1 millones de euros para retirar el amianto del Hospital General de L'Hospitalet en 2026

Dos grandes frentes mantienen desde hace años los vecinos de los barrios del norte de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Por un lado, la retirada de amianto del centro que se ubica en el barrio de Pubilla Cases. Por el otro, la construcción de un nuevo centro que permita atender a los hospitalenses en todas o la mayoría de áreas, dado que muchos vecinos de la zona norte se han visto históricamente impelidos a cambiar de municipio para ser atendidos, principalmente en el Hospital Moisès Broggi, en Sant Joan Despí.

Sobre este segundo frente no hay novedades y el anuncio de la llegada del Hospital Clínic a los terrenos de la Universitat de Barcelona (UB) en la Diagonal, a escasos metros de L'Hospitalet, ha puesto en duda que llegue a materializarse, pese a que los vecinos todavía lo exigen. Respecto al primero, sin embargo, sí que han empezado a brillar unos primeros destellos que permiten vislumbrar un desamiantado próximo.

Concretamente, en una respuesta parlamentaria a preguntas de la diputada de ERC Ester Capella, la actual consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané (PSC), explica que el Hospital General de la Creu Roja de L'Hospitalet dispone de un plan específico para poder ejecutar esa extracción de amianto, que "incluye tanto la redacción del proyecto como la retirada del material existente".

Un plan que, dice Pané, se enmarca dentro del conjunto del proyecto del Consorci Sanitari Integral (CSI), la entidad jurídica que gestiona el centro hospitalario hospitalense. El Govern señala que, durante este año 2025, ya se ha completado la redacción del proyecto ejecutivo y que está prevista la adjudicación y ejecución del contrato para la retirada de amianto en 2026. La dotación económica dedicada a la redacción del proyecto, sigue Pané, ha sido de 40.500 euros. Así, la conselleria de Salut prevé una dotación de 1,1 millones de euros para implementar este plan de retirada.

El amianto es una sustancia tóxica, inductora de enfermedades respiratorias crónicas y cánceres que pueden manifestarse décadas después de que el material empiece a desintegrarse y diseminar fibras nocivas. El amianto está prohibido desde 2002 en España por su peligro denunciado por la Organización Mundial de la Salut (OMS), que estima que más de 100.000 muertes de pulmón están relacionadas con esta sustancia. El amianto se encuentra repartido por edificios de toda índole y a lo largo de toda Catalunya, pero, en este caso, la agravante está en que este material contaminante, con el que se construyó en la época del desarrollismo y ya bien entrados en democracia, se ubique en un hospital, es decir, en un espacio ideado para prevenir y tratar enfermedades.

Fachada del Hospital General de L'Hospitalet. / ZOWY VOETEN

La Unión Europea (UE) puso como fecha límite para retirar el amianto de todos los edificios públicos el 2028 y del conjunto del territorio, el 2032. Es por ello que el Govern ha impulsado un plan nacional para erradicar el amianto en el conjunto de Catalunya, donde el ejecutivo catalán calcula que queda un millón de toneladas de fibrocemento por retirar. Según el censo de la Generalitat de Catalunya, L'Hospitalet de Llobregat tiene —con datos de 2024— 679 cubiertas con amianto, con el polígono del Mig como principal foco de techos fabricados con fibrocemento, con 400 cubiertas, es decir, casi el 60% del total de la ciudad. El polígono de la Pedrosa, el entorno del edificio Freixas, el icónico mercado de Collblanc o el propio Hospital General son otros de los grandes nodos que aún concentran este material contaminante.

Daniel Giménez, presidente de la Asociación de Vecinos de Pubilla Cases, se pregunta, con todo, qué pasará con los pacientes cuando se quiera llevar a cabo el desamiantado. "¿Si ahora hay que quitar la uralita, cómo van a cuidar y tratar a todos los pacientes? Supongo que tendrán que vaciar el hospital, pero el proceso no será rápido", apunta Giménez, quien recuerda que a escasos 15 metros del hospital también viven muchos vecinos que se verán afectados por los trabajos. Recuerda que hace seis años ya se tuvo que cerrar el bloque quirúrgico por la presencia de hongos y que esto supuso aún más derivaciones al Broggi, centro que, insiste Giménez, ya se encuentra saturado en muchas ocasiones.

Otras inversiones

Más allá del plan para desamiantar el centro, en la respuesta parlamentaria, Pané explica que hay otras obras previstas en el Hospital general de L'Hospitalet. De este modo, el Govern prevé la remodelación del área de anatomía patológica —con un presupuesto estimado de dos millones de euros— y la renovación de la instalación de climatización del bloque quirúrgico, con un presupuesto también de dos millones. Además, Pané recuerda que, respecto a las actuaciones ejecutadas en los últimos meses, se ha llevado a cabo el proyecto de colocación de un nuevo ascensor en el área de urgencias, que, actualmente, se encuentra "en fase de ejecución. Este trabajo ha costado 160.000 euros. Así mismo, sigue el texto, "se ha redactado el proyecto de renovación y ampliación del área de anatomía patológica, con un coste de 80.000 euros".

Por su parte, Giménez reprocha que se lleven a cabo ahora inversiones de este calibre en un hospital "que está obsoleto" cuando hubieran sido más adecuadas décadas atrás. En esta misma línea critica que el centro cuente con "63 cubículos para consultas externas", pero que la gente tenga que esperar en la calle para hacerse una analítica.

Más allá de estas inversiones, y a la espera de que se concrete el futuro del prometido nuevo Hospital General y su posible, o no, encaje con el aterrizaje del Clínic en la zona de can Rigalt, la comisión bilateral llevada a cabo hace pocos meses entre Ayuntamiento y Generalitat se comprometió a trazar un nuevo mapa de atención sanitaria de modo que todos los vecinos puedan ser atendidos en la ciudad. El compromiso también incluye explicar, en el primer trimestre de 2026, cómo se va a organizar este nuevo mapa "a lo corto, a lo medio y a lo largo, la atención sanitaria integral en nuestra ciudad", apuntó el alcalde David Quirós (PSC) en una entrevista con este diario. "Mover 280.000 habitantes con unas infraestructuras sanitarias que algunas son deficitarias es complicado, hay que hacer un estudio y hay que trabajarlo bien", apuntó entonces.

El líder vecinal se muestra también pesimista sobre la construcción de un nuevo Hospital General de la Creu Roja en los terrenos de Can Rigalt: "No se hará. Ya van sonando ecos". Pese a ello, insiste en la necesidad de que L'Hospitalet cuente con un centro hospitalario propio, llegue antes o después el Clínic a la Diagonal, previsto ahora para 2035.