Así es Glòries por encima de los 30 grados

Hace una semana, con el termómetro a 28, a las puertas de la actual ola de calor, este diario radiografió con un termómetro láser la confortabilidad de distintos espacios del parque de Glòries. Tumbonas a 50 grados, toboganes a 46. Ese fue el resumen a modo de titular. ¿Y por encima de 30? A 33 llegó el mercurio en la ciudad en algunas horas de la jornada. ¿Es posible elegir ese parque como zona de descanso o simplemente de tránsito con unas temperaturas tropicales para una ciudad húmeda como esta? Estos son los resultados:

Temperatura a la sombra y al sol en la hierba de Les Glòries / Manu Mitru

A los árboles de Glòries les quedan aún, como poco, una par o tres de años para comenzar a mostrar un aspecto algo adulto, pero sus copas, tras una primavera especialmente agradecida en precipitaciones, brindan ya unas confortables sombras. La hierba, cuando no incide directamente la luz del sol, está a 28 grados a mediodía. La que está al sol, en cualquier caso, está mucho más fresca que cualquier pavimento. A 36 grados.

Las tumbonas alcanzan los 60 grados / Manu Mitru

El amplio catálogo de bancos, tumbonas y sillas (incluso las hay con vistas a gran altura, como las de un árbitro de tenis) es una de las características más aplaudidas del nuevo parque. Son de madera. Oscura. El Ayuntamiento de Barcelona está evaluando precisamente este mes de agosto el comportamiento del mobiliario urbano en una ola de calor, con el propósito de sacar con conclusiones cara a futuros proyectos urbanísticos. Las tumbonas de Glòries al sol alcanzaban los 60 grados a mediodía. A la sombra, 33.

Los toboganes superan los 48 grados en Les Glòries y el tartán del suelo, a ¡60º! / Manu Mitru

La nueva zona de juego infantil de Glòries es, tal vez, la más deseable de la ciudad. Es un pequeño parque de atracciones. Pero las sombras son muy pocas. Apenas son las que proporcionan las rampas, escaleras y toboganes. Este último elemento es impracticable en plena ola de calor. Los toboganes son de metal. Estaban a 47 grados. Peor era el suelo rojo. 60 grados.

mEl termómetro marca más de 58 grados en Les Glòries / Manu Mitru

De hierro y color óxido añejo. Es solo una pieza escultórica, pero nada más inaugurarse el parque fue descubierto por el público infantil como un reto que trepar. A 58 grados, vuelve a ser simplemente una escultura.

El 'Mirall d'aigua' desecado se aproxima a los 50º / Manu Mitru

De toda la arquitectura de Glòries, que por lo general ha recibido un notable muy alto por parte de los usuarios, el 'Mirall d'aigua' es una mancha en el expediente. Quizá hasta un suspenso. Fue concebido como un detalle estético, una oportunidad para brindar unas fotos estupendas de la plaza, con la Torre Glòries reflejada sobre una fina capa de agua. Ideal para Instagram. A pesar de las indicaciones, se estrenó como una zona para refrescarse. Algunos niños de barrios cercanos hasta salían de casa con el bañador puesto. En otras ciudades, este tipo de láminas de agua para refrecarse son casi referenciales. La de Burdeos, por ejemplo, es toda una atracción turística. Pero la Glòries no fue diseñada con ese fin. ¿Solución? Desecarla. Es un espejo roto a 49 grados.

La salida del metro ofrece un contraste de temperaturas / Manu Mitru

La salida del metro de Glòries es de las más hermosas de la ciudad. Se encuentra de repente los viajeros en mitad de un jardín botánico de cactus. La temperatura pone de su parte. El pasamanos de la escalera mecánica está a 54,4 grados. El suelo del jardín, de aspecto volcánico, a 53,7. Lo más fresco del lugar son los propios cactus, a 39 grados.

La zona de aguas es un refugio climático durante la intensa ola de calor / ZOWY VOETEN

Es pequeña y la demanda, mayúscula. No es solo una zona de juego infantil. Son, visto su uso, juegos de agua para todos los públicos. El fresco de los manantiales refresca la zona. El pavimento, en las zonas que está húmedo, está per debajo de la temperatura ambiente en este día de calor, a 30 grados.

El suelo de la pista de baloncesto alcanza los 50º a las doce del mediodía / ZOWY VOETEN

Habitualmente muy demandadas, las pistas de baloncesto y las mesas de pimpón que está a su lado están prácticamente vacías en las horas de mayor canícula. La zona de dos puntos, o sea, el suelo debajo del aro, está a 50 desaconsejables grados para practicar deporte.

El color y los materiales influyen en la temperatura. Los bancos de piedra blancos están más frescos / ZOWY VOETEN

Esta es una de las sorpresas que depara esta ruta termómetro láser en mano. En algunas zonas de Glòries, los bancos son de piedra. Cabría imaginar que retienen más el calor que los de madera. No. El color resulta ser un factor determinante. Los de la zona de perros están a 32 grados al sol, nada que ver con los 60 de las tumbonas de madera. La arena disponible para que los perros jueguen es otra cosa: 43 grados.

La pérgola-umbracle reduce el impacto de la temperatura / ZOWY VOETEN

No es ninguna sorpresa, por supuesto, pero se está mejor a la sombra que al sol. Eso lo sabe. nuestra especie desde 300.000 años. Pero no está de más ponerle cifras. El pavimento bajo la pérgola está a 37 grados. Solo un metro fuera de ella, a 36.