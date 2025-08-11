Vila de Gràcia
¿Cuándo son las fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona? Fechas
Estos son los días clave que debes conocer para no perderte en la amplia programación de la fiesta mayor de la Vila de Gràcia
Consulta aquí todas las novedades y últimas horas de las fiestas de Gràcia
Laia Carpio Fusté
Los barrios de Barcelona celebran sus fiestas mayores durante todo el año, pero hay una en particular que sobresale en el calendario por su afluencia y singularidad: las fiestas de Gràcia. Más allá del encanto habitual de pasear por las pintorescas y estrechas calles de la Vila, las fiestas de Gràcia seducen por los "guarnits". La decoración efímetra de una veintena de viales es una tradición única, porque nace del esfuerzo de los propios vecinos. Compiten para ser la más original, en un concurso que supone el clímax de los festejos y que se empieza a preparar casi un año antes de las celebración.
Además del programa de actividades, se han anunciado novedades para la edición de 2025, como la consolidación de dos medidas para frenar la masificación. Ya en 2024 se realizaron pruebas piloto, que obtuvieron buenos resultados. Una de ellas es retrasar la entrega de premios hasta el martes, en la recta final de los festejos, para que los visitantes no se dirijan solamente a las tres calles ganadoras durante el fin de semana.
Además, se consolida la "noche tranquila" conjunta el lunes. Cuando caiga el sol, no habrá música amplificada ni grandes conciertos. Aun así, se podrán celebrar cenas comunitarias o cine al aire libre, actividades más relajadas para dar un respiro a los vecinos en cuanto a molestias por ruido y afluencias desbordantes.
Esta edición también es especial porque dos calles más recibirán el premio de "trayectoria centenaria": la calle Fraternitat y la plaza de la Vila, un año después de que las calles Progrés y Puigmartí recibieran el mismo galardón. En 2025 también se celebra el 175 aniversario de la independencia de Gràcia, una efeméride que impregnará la programación.
Fechas clave
- El jueves 14 de agosto se dará el pistoletazo de salida a esta celebración con el pregón, a cargo de la historiadora del arte Maria Garganté i Llanes. Acto seguido, el solemne baile de l’Àliga abrirá los actos de cultura popular, que este año se mantienen íntegros tras las cancelaciones de la anterior edición.
- El viernes 15 de agosto, las 'matinades de gralles i tabalers' despertarán a todo el barrio a las 8h de la mañana, y durante el día, los gracienses y visitantes podrán disfrutar de los pasacalles de los grupos de cultura popular por el barrio, desde los 'gegants' hasta las bestias de fuego, pasando por los 'castellers'.
- El sábado 16 de agosto, los actos se centrarán en Sant Roc, patrón de la fiesta, con una gran 'cercavila' y un homenaje en la capilla del santo situada en la esquina de las calles de la Llibertat y la Fraternitat. El domingo 17 tendrá lugar la esperada Diada castellera. Este 2025, las collas que participarán, además de los Castellers de Gràcia, serán los Xiquets de Reus y los Castellers de Vilafranca. Durante el mismo día, se celebrará otra tcercavilat en la que los Gegants de Terrassa serán los invitados.
- El lunes 18 de agosto lo más destacado será la 'noche tranquila': a partir de las 20h habrá propuestas para todos los públicos, pero siempre sin música amplificada. Además se abrirán las puertas de la exposición de' gegants', 'gegantons' y 'capgrossos' de la Vila de Gràcia y de los Gegants de Terrassa en el Oratori Sant Felip Neri de Gràcia.
- El martes 19 de agosto llegarán los esperados premios del concurso de calles engalanadas. La ceremonia se celebrará como siempre en la plaza de la Vila de Gràcia y, en caso de lluvia, se trasladaría al colegio Josep Maria Jujol. Contará con interpretación en lengua de signos y espacio reservado para personas con movilidad reducida.
- Para cerrar las fiestas 2025, la tradicional 'Baixada del pilar caminant', que caracteriza a los Castellers de la Vila de Gràcia, será el día 20 de agosto. Y el jueves 21 de agosto clausura como marca la tradición con el gran Correfoc final y los últimos bailes de los grupos de cultura popular.
