¿Cuándo son las fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona? Fechas

Los barrios de Barcelona celebran sus fiestas mayores durante todo el año, pero hay una en particular que sobresale en el calendario por su afluencia y singularidad: las fiestas de Gràcia. Más allá del encanto habitual de pasear por las pintorescas y estrechas calles de la Vila, las fiestas de Gràcia seducen por los "guarnits". La decoración efímetra de una veintena de viales es una tradición única, porque nace del esfuerzo de los propios vecinos. Compiten para ser la más original, en un concurso que supone el clímax de los festejos y que se empieza a preparar casi un año antes de las celebración.

Además del programa de actividades, se han anunciado novedades para la edición de 2025, como la consolidación de dos medidas para frenar la masificación. Ya en 2024 se realizaron pruebas piloto, que obtuvieron buenos resultados. Una de ellas es retrasar la entrega de premios hasta el martes, en la recta final de los festejos, para que los visitantes no se dirijan solamente a las tres calles ganadoras durante el fin de semana.

Además, se consolida la "noche tranquila" conjunta el lunes. Cuando caiga el sol, no habrá música amplificada ni grandes conciertos. Aun así, se podrán celebrar cenas comunitarias o cine al aire libre, actividades más relajadas para dar un respiro a los vecinos en cuanto a molestias por ruido y afluencias desbordantes.

Esta edición también es especial porque dos calles más recibirán el premio de "trayectoria centenaria": la calle Fraternitat y la plaza de la Vila, un año después de que las calles Progrés y Puigmartí recibieran el mismo galardón. En 2025 también se celebra el 175 aniversario de la independencia de Gràcia, una efeméride que impregnará la programación.

Fechas clave