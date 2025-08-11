Endesa reforma la red eléctrica de baja tensión de una calle de Terrassa: "Se gana en estética y seguridad"

Endesa ha terminado recientemente los trabajos de reforma tecnológica de la red eléctrica de baja tensión de la calle Viladecavalls, en Terrassa (Vallès Occidental), "no sólo con el objetivo de integrarlas mejor en el entorno urbano sino para incrementar la calidad y la continuidad del servicio a los clientes de esta zona de la cocapital vallesana", afirma Endesa en un comunicado. Las obras, financiadas por la comercializadora eléctrica, han supuesto una inversión de 9.000 euros.

Las obras se han llevado a cabo a ambos lados de la calle, concretamente, en cuanto a los números pares, del 4 al 24, y en lo que se refiere a los impares, del 3 al 23. Así, se ha retirado toda la red aérea convencional que hacía zigzag por la vía (más de cien metros) as diez 'sillitas de apoyo' que había en las paredes y un palo de madera en medio de la acera Todas estas acometidas se han sustituido por 140 metros de cable "de última generación" grapados en las fachadas de los inmuebles, con lo que "se reduce su impacto visual y se gana en estética y, sobre todo, en seguridad". Asimismo, se han instalado cinco metros de cable subterráneo de baja tensión para reforzar la nueva red.

El nuevo cableado, reforzado tecnológicamente, tiene más sección que lo que había hasta ahora, por lo que, sigue Endesa, puede traer más energía que el de antes. Esta medida permite no sólo esponjar las infraestructuras existentes sino que se "puede dar respuesta a puntas de consumo—tanto en verano como en invierno, atender al crecimiento vegetativo de la población o satisfacer nuevos suministros que puedan existir en un futuro—".

Con este tipo de intervenciones, la compañía asevera que trabaja con un triple objetivo: absorber puntas de demanda concretas, el consumo de nuevos clientes que lo soliciten y reforzar el incremento de demanda que pueda producirse en el futuro como consecuencia de la electrificación de la economía, o lo que es lo mismo, el aumento del uso de la electricidad producida a partir de energías CO2, la solución más eficiente y rentable para conseguir la neutralidad de carbono que desea conseguir la Unión Europea.