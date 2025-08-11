Tecnología

Casi un centenar de personas se forman en IA en el Citilab de Cornellà en un taller de verano intergeneracional

Un total 71 personas de Cornellà se han formado en Citilab el último año para favorecer su empleabilidad

Cornellà de Llobregat
El taller de este verano del Citilab, el laboratorio ciudadano de Cornellà (Baix Llobregat), ha reunido a 91 personas, entre niños y adultos, que han disfrutado de una mañana de aprendizaje y diversión entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial “a partir de retos gamificados”.

La novedad más destacada del Tecnoestiu de este año es que, por primera vez, los miembros del SeniorLab, la comunidad de ‘seniors’ del Citilab, también han participado. Por tanto, no sólo se ha contado con la implicación de familias y casales de verano, como es habitual, sino también con la participación de personas mayores.

“El uso, impacto y presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana exige que las personas, independientemente de nuestra edad, estemos cada día más preparadas, informadas y formadas para saber aprovechar esta tecnología emergente y ponerla a nuestro servicio, conociendo sus ventajas y sus limitaciones”, afirma el centro en un comunicado.

Ante esta realidad, el taller de este verano de Citilab ha invitado a grandes y pequeños a entender cómo funciona la IA a través de “retos gamificados”, es decir, varias actividades educativas en forma de juego, que han permitido que las personas participantes “reflexionen sobre diversas cuestiones clave”: ¿De dónde extrae la IA la información que nos da? ¿La información siempre es veraz o también se equivoca? ¿La inteligencia artificial miente? ¿Sabemos diferenciar contenido que ha creado la IA y contenido generado por seres humanos?

Una IA propia

“Después de entender el funcionamiento de la inteligencia artificial y las consecuencias de su uso desde una mirada crítica y reflexiva, pequeños y mayores han programado su propia IA a través de una herramienta de programación por blogs sencilla e intuitiva”, recuerda el Citilab.

Para ello, han enseñado al ordenador a identificar alimentos saludables y no saludables a partir de la webcam, mostrando dibujos de alimentos diversos (una lechuga, una golosina o una pieza de fruta, por ejemplo) e indicándole cuáles son más saludables.

Así, a través de un caso muy concreto como es la identificación de alimentos, los participantes del Tecnoestiu han puesto en práctica y entendido cómo funciona la IA: las personas son quienes dan conocimiento a la inteligencia artificial sobre diversidad de ámbitos y, a partir del entrenamiento y la repetición, esta tecnología acaba ejecutando ciertas tareas con autonomía.

