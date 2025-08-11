Barcelona retira 24.640 carteles y adhesivos del espacio público en cinco meses

El Ayuntamiento de Barcelona ha retirado desde el pasado marzo 24.640 carteles y adhesivos del espacio público, con la incorporación de un equipo de 19 personas para reforzar la limpieza en fachadas, bajantes, señales y mobiliario urbano de marzo a julio y de septiembre a diciembre.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Pla Endreça, promovido por el consistorio, y tiene el objetivo de reforzar la retirada de carteles y pegatinas del espacio público, incidiendo sobre todo en los Espacios de Gran Afluencia (EGA). En concreto, las actuaciones se han realizado en diferentes puntos del distrito de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu y Sant Martí.

Según ha señalado este lunes el ayuntamiento en un comunicado, el equipo de 19 personas forma parte de un plan de empleo para personas que tienen dificultades de inserción en el mercado laboral. El proceso de retirada ha consistido en la aplicación de agua y jabón y un rascador en bajantes, señales verticales, mobiliario urbano y farolas.

Además, antes de retirar los elementos se ha realizado una inspección de las rutas para identificar posibles infractores e interponer las sanciones correspondientes.

Refuerzo de los equipos de limpieza en Barcelona

Por otro lado, desde el mes de mayo y hasta el mes de octubre el ayuntamiento también ha reforzado los servicios de limpieza y recogida de residuos en toda la ciudad y con mayor intensidad en los espacios más concurridos durante el verano.

En total, se han añadido 234 personas con 99 equipos más, que se suman a los habituales. Y durante este mes de agosto se han añadido otros cuatro equipos más de limpieza de pintadas, pasando de 20 a 24, que se mantendrán hasta la finalización de la temporada de verano.

Los servicios que se han reforzado han sido la limpieza con agua, el vaciado de papeleras y la incorporación de más papeleras autocompactadoras en las playas y litoral.

En este sentido, también se ha aumentado los servicios de limpieza manual en las playas y cribado mecánico de la arena en turno de noche, que ahora se realizan con agua de mar para aumentar la eficiencia y la calidad de la limpieza, evitando generar polvo en suspensión durante la actuación.

Además, se ha reforzado el incremento de la frecuencia de la recogida de residuos voluminosos abandonados y de la limpieza exterior e interior de los contenedores para evitar olores.