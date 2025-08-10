La zona azul de aparcamiento en agosto es gratis en todas estas ciudades del área de Barcelona

La llegada del mes de agosto, la tradicional reducción de la actividad y la movilidad playera en muchas ciudades del área metropolitana de Barcelona suelen traer consigo una flexibilización en las normas de estacionamiento regulado. Aunque la gratuidad estival se erradicó de la capital catalana hace ya una década, las zonas azules libres durante agosto siguen siendo la tónica en municipios de su entorno.

Estas áreas, diseñadas para fomentar la rotación de vehículos en áreas de alta demanda, a menudo suspenden su cobro durante este periodo vacacional. Mientras que en algunos municipios la gratuidad es total, otros mantienen la regulación, ya sea parcialmente o en zonas específicas.

L'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat lidera la gratuidad. Del 1 al 31 de agosto, las zonas de aparcamiento azul y verde serán gratuitas, una medida que se aplica anualmente para coincidir con la disminución de la movilidad y la actividad comercial en la ciudad. La zona verde es de uso preferente y gratuito (100% bonificado) para los residentes durante todo el año, y la zona azul facilita la rotación en los sectores comerciales y de servicios. Los parquímetros y aplicaciones de pago por móvil volverán a funcionar el 1 de septiembre.

Terrassa

Desde el domingo 3 y hasta el día 24 de agosto, ambos inclusive, la zona azul será gratuita en toda Terrassa. Esta medida consolida la experiencia de los últimos años, cuando se decidió eliminar la diferenciación por zonas y cerrar los parquímetros durante tres semanas en toda Terrassa. De este modo, se igualará el periodo de gratuidad en todas las zonas azules, evitando confusiones entre la ciudadanía.

"La zona azul permite revitalizar la actividad económica de los barrios, ya que facilita la accesibilidad para realizar gestiones de corta duración como compras o trámites rápidos", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Badalona

Badalona también presenta un modelo diferenciado. Para las zonas azules urbanas de Martí Pujol, Correus y Prim, el horario de pago se mantiene durante todo el año, incluyendo agosto, de lunes a sábado. No obstante, la zona urbana de Torner permanecerá cerrada en agosto, lo que implica su gratuidad. En contraste, las zonas azules de playa, como Manresà, BP-Skate y La Mora, son de pago de junio a septiembre, de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 h. Esto significa que, mientras algunas zonas urbanas mantienen la regulación en agosto, las zonas de playa intensifican su cobro durante la temporada estival.

Sabadell

El Ayuntamiento de Sabadell anuncia cambios en el servicio de la zona azul para facilitar la movilidad y el estacionamiento de los ciudadanos. Se informa que la zona azul será gratuita en toda la ciudad durante un periodo de dos semanas, desde el 4 hasta el 16 de agosto, ambos días incluidos.

Además, como es habitual en el calendario de festividades locales, se ha decidido que el servicio de estacionamiento regulado también se suspenderá el sábado de la Fiesta Mayor, el 6 de septiembre, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y la participación en los actos festivos

Mataró

En Mataró, la situación es mixta. Más del 50% de las plazas de la zona azul en el casco urbano serán gratuitas del 1 al 31 de agosto. Esta medida busca adaptar el servicio a la menor demanda de aparcamiento durante el verano. Sin embargo, la regulación se mantendrá en las áreas de mayor afluencia de personas y vehículos, como las plazas cercanas a la playa, los ejes comerciales urbanos y los mercados municipales, para asegurar una mayor rotación y disponibilidad. Los usuarios podrán identificar las plazas gratuitas por los parquímetros cerrados y carteles informativos. La Zona 4 y parte de la Zona 1, que incluyen calles como Jaume Isern, Plaça dels Bous, Carrer del Carme, entre otras, estarán libres de pago, sumando 231 plazas en la Zona 1 y 171 en la Zona 4. Por otro lado, la Zona 2 y la Zona 3 mantendrán el pago en todas sus plazas, junto con otras calles específicas de la Zona 1.

Santa Coloma de Gramenet

En Santa Coloma de Gramenet, la gestión de la zona azul, a cargo de Gramepark, permanece fuera de servicio en agosto, al igual que los domingos y festivos. Es decir, será totalmente gratuita. Los horarios habituales de pago son de lunes a sábado, de 9 a 14 h y de 16 a 20 h. La ciudad cuenta con 206 plazas de zona azul operativas y el pago se gestiona a través de la aplicación AMB Aparcament.

Sant Cugat de Vallès

Con la llegada del mes de agosto, el Ayuntamiento de Sant Cugat informa a los ciudadanos sobre la suspensión de los servicios de estacionamiento regulado. Durante todo el mes, desde el viernes 1 hasta el domingo 31 de agosto, tanto las zonas azules como las verdes serán gratuitas, facilitando así la movilidad en la ciudad durante el periodo vacacional.

No obstante, se mantienen dos excepciones a esta medida. El estacionamiento de pago seguirá activo en la zona del Mercado de Torreblanca, con su horario habitual de lunes a viernes (de 9 a 14 h y de 17 a 20 h) y los sábados (de 9 a 14 h). De igual forma, la Área Roja del CAP Sant Cugat (ubicada en la calle de la Mina) continuará operando en su horario habitual de lunes a viernes (de 8 a 20 h) y los sábados (de 9 a 14 h). Se ruega a los conductores que presten atención a estas excepciones para evitar posibles confusiones.

Esplugues de Llobregat

En Esplugues de Llobregat, tanto el estacionamiento regulado en superficie (área verde y zona azul) con horario general como el de Finestrelles permanecen fuera de servicio durante el mes de agosto, además de los domingos y festivos. Esto significa que cualquier conductor puede estacionar en estas zonas sin necesidad de tíquet durante todo el mes.

Castelldefels

Castelldefels presenta una excepción, especialmente en su área de playa. A diferencia de la tendencia de gratuidad en agosto, las zonas azul y verde de la playa son de pago de lunes a domingo, incluyendo festivos, desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, en horario de 10 a 21 h, tanto en la zona A como en la zona B. No obstante, los residentes empadronados que paguen el impuesto de circulación en Castelldefels y estén al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento pueden seguir estacionando de forma gratuita en la zona verde sin necesidad de obtener comprobante horario. Para el pago, la aplicación Apparquem permite gestionar el estacionamiento y sus ventajas, como pagar el importe exacto y ampliar el tiempo.

Gavà

Gavà ofrece zona azul gratuita durante todo el mes de agosto. En Gavà Mar, hasta el 31 de agosto se mantienen activas las zonas verde y naranja en horario de lunes a domingo de 9 a 21 h.

Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat también se suma a la gratuidad generalizada de las zonas azules. Los días de aparcamiento libre incluyen los domingos, festivos oficiales, el Sábado de Semana Santa y todo el mes de agosto, del 1 al 31. Los conductores deben obtener un tíquet, incluso si se benefician de una tarifa gratuita, ya sea en el parquímetro o a través de aplicaciones móviles compatibles como AMB Aparcament y Smou.

Viladecans

El Ayuntamiento de Viladecans informa también que las zonas reguladas de estacionamiento azul, verde y naranja (en el nuclio urbano) pasan a ser gratuitas durante todo el agosto (del 1 al 31).

El Prat de Llobregat

En El Prat de Llobregat, todas las zonas azules del casco urbano están fuera de servicio del 1 al 31 de agosto. El objetivo de estas zonas es proporcionar agilidad y rotación de vehículos en áreas de servicios, comerciales y escolares. Durante el resto del año, el horario de pago es de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 17 a 20 h, y los sábados de 9 a 14 h.