Infracción

Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt

Según la cuenta de Instagram Circuliperladreta, el profesional estaba de servicio y se podría enfrentar a multas que oscilan entre 4.001 y 6.000 euros y la posible retirada de la licencia

Un taxi circula por Barcelona.

Un taxi circula por Barcelona. / Joan Cortadellas

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las maniobras de un taxista pusieron en riesgo la seguridad de un motorista y el resto de usuarios de la vía en la Ronda de Dalt de Barcelona, según la cuenta de Instagram Circuliperladreta, que comparte algunos vídeos de infracciones que suceden en las carreteras catalanas. El perfil de redes sociales ha publicado un vídeo que muestra una serie de movimientos peligrosos por parte de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt de Barcelona.

En las imágenes, grabadas desde la moto, se observa cómo el taxi circulaba inicialmente delante del vehículo de dos ruedas por el carril izquierdo sin estar realizando ningún tipo de adelantamiento. Al no apartarse al carril central, el motorista decidió hacerle varias ráfagas de luz para poder adelantarlo, consiguiendo que finalmente se desplazara al carril central.

A partir de ese momento, el conductor del taxi -que llevaba un pasajero en ese momento- se colocó detrás de la moto, a muy poca distancia y con las luces largas encendidas. También empieza a hacer adelantamientos bruscos por la derecha para después cerrarle el paso, tanto por la derecha como por la izquierda, en repetidas ocasiones.

El motorista asegura en el mismo perfil de Instagram que, en ese momento, el taxista le mostró un objeto que podrían ser nunchakus, para intimidarlo.

Según la misma fuente, este tipo de conductas "ponen en grave riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía" y podrían considerarse tanto delitos contra la seguridad vial como amenazas. La cuenta recuerda que el Reglamento Metropolitano del Taxi tipifica como infracción muy grave cualquier actuación que ponga en riesgo a otros durante el servicio, con multas que oscilan entre 4.001 y 6.000 euros y la posible retirada de la licencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  2. ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
  3. Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
  4. Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: 'Nos ha sorprendido tanto cariño
  5. Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana
  6. Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones
  7. La línea 3, el nuevo escenario del reto viral del metro de Barcelona
  8. Tres de cada cuatro multas impuestas a turistas en Barcelona se quedan sin cobrar

Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt

Vídeo | La peligrosa maniobra de un taxista con un motorista en la Ronda de Dalt

Reabre la calle Pi i Margall tras la reparación de los desperfectos en la obra hecha en 2023

Reabre la calle Pi i Margall tras la reparación de los desperfectos en la obra hecha en 2023

Los Mossos buscan al autor de un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers

Los Mossos buscan al autor de un atropello múltiple con ocho heridos en Granollers

Escenas de calor en Barcelona

Escenas de calor en Barcelona

CLAVES | Cómo Sabadell relanza una de sus arterias comerciales con una inversión de 50 millones de euros

CLAVES | Cómo Sabadell relanza una de sus arterias comerciales con una inversión de 50 millones de euros

El monumento más desconocido de Glòries: un vestigio del 'tambor' llegado de Dunkerque

El monumento más desconocido de Glòries: un vestigio del 'tambor' llegado de Dunkerque

Las ciudades alrededor de Barcelona mantienen la zona azul gratuita otro agosto más

Las ciudades alrededor de Barcelona mantienen la zona azul gratuita otro agosto más

Los vecinos de la calle Muntaner afrontan "con paciencia" el corte del tráfico durante 13 meses por las obras de la L8 de FGC

Los vecinos de la calle Muntaner afrontan "con paciencia" el corte del tráfico durante 13 meses por las obras de la L8 de FGC