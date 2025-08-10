Los vecinos de la calle Muntaner afrontan "con paciencia" el corte del tráfico durante 13 meses por las obras de la L8 de FGC

Los vecinos de la calle Muntaner de Barcelona afrontan "con paciencia" el corte del tráfico provocado por las obras de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La intervención afecta al tramo entre las calles Laforja y Marià Cubí, que perderá la circulación durante 13 meses a partir de este domingo. Los residentes de la zona asumen que las obras son "necesarias" para poder construir una salida de emergencia de la prolongación de la línea pero lamentan los inconvenientes que tendrán que sufrir estos meses. Así, los vecinos auguran afectaciones por el ruido de la maquinaria operante, pero también problemas para aparcar y cargar y descargar en comercios.

Las obras en la calle Muntaner se espera que duren 13 meses y afectarán a la circulación de unos 13.000 vehículos cada día. Los vecinos de la zona encaran con resignación y "mucha paciencia" la intervención, aunque la ven "muy necesaria". Es el caso de Vicenç Domènech, que vive en la calle Aribau y que en declaraciones al ACN admite que tendrá que cambiar su rutina para poder llegar a casa. "Daré un poco más de vuelta y tendré algo de molestia; pero todo sea para que se pueda hacer la obra", apunta.

En un sentido similar se expresa Javier Moscoso, vecino de la calle Madrazo, quien asegura que las obras son muy necesarias para el "concepto urbano" de Barcelona. Sin embargo, ve "muy complicada" la gestión del tráfico y augura que a la ciudadanía le costará bastante "acostumbrarse" a los cambios.

Moscoso cree que la lista de afectaciones es larga. Entre los inconvenientes, sitúa la dificultad para encontrar aparcamiento en la zona, tanto de pago como para residentes, con cambios en la distribución de lugares por estacionar en zona azul y en verde y con problemas para acceder a los aparcamientos en propiedad.

Quien también está afectado por los estacionamientos es Carolina Pastor, vecina de Sant Cugat del Vallès que durante el curso deja a sus hijas en la Escuela Nausica, justo en la calle Muntaner. Pastor admite que habitualmente ya es "un poco dramático" circular por esta vía en hora punta y acepta ya que a partir de ahora será "aún más complicado".

Otra de las problemáticas a las que tendrán que hacer frente los vecinos está en el ruido, con maquinaria trabajando para poder construir la salida de emergencia de la L8. Vecinos y comerciantes coinciden en que los sonidos de las obras afectarán tanto a vecinos desde sus casas como a consumidores que estén en terrazas en establecimientos de la calle cortada.

Uno de los comercios afectados es el Ristorante Bella, con su terraza en la calle Muntaner. Su propietario, Tomàs, lamenta que en su local la gente acude a "descansar y comer en paz" y cree que ahora, con el ruido, no podrán hacerlo. También le tiene preocupado cómo hará la carga y descarga de material y alimentos, con la calle cortada, y afronta con resignación la larga duración de las obras: "Es una barbaridad, pero ya iremos viendo qué nos vamos encontrando".

Afectaciones en las calles cercanas

El corte en la circulación de la calle Muntaner ha provocado cambios en el tráfico de las calles vecinas. Apenas hace dos semanas ya se cambió el sentido de circulación de la calle Amigó entre la Vía Augusta y la Travessera de Gràcia para "canalizar" mejor el tráfico desviado por el corte y garantizar la movilidad de la zona, de modo que los vehículos que vengan de la Vía Augusta puedan girar en sentido mar por Amigó, antes de llegar a Muntaner.

Este cambio de sentido permite generar un itinerario alternativo por la línea de bus de TMB V13. A partir de este domingo la línea bajará por Muntaner hasta la calle Madrazo para incorporarse a Amigó hasta la Travessera de Gràcia, por donde irá a recuperar el itinerario habitual por Muntaner.

Una segunda alteración ha sido la habilitación de un nuevo carril de circulación en sentido Besòs en la Via Augusta, entre Muntaner y Balmes. Esta actuación incluye la reconfiguración del cruce con Balmes para ganar la capacidad del tráfico que baja por Muntaner de forma que pueda desviarse por Via Augusta y recupere el sentido mar en Balmes. En este cruce también se habilitará el giro a la izquierda de Via Augusta hacia Balmes para mantener el sentido montaña, puesto que el carril de giro a la izquierda hacia Brusi quedará prohibido para mantener el doble carril.

Obras en la L8

Estas tareas se enmarcan en las obras de la L8, que conectará las líneas de FGC Vallès y Llobregat-Anoia. Esta actuación, que supone una inversión de más de 400 millones de euros, incluye la construcción de un túnel de 4 kilómetros y tres nuevas estaciones, así como la remodelación de dos estaciones existentes y la ejecución de dos salidas de emergencia.