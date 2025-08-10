El barrio de Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris, es desde hoy un poco más verde. El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado este domingo que ha finalizado la ejecución de las obras de pacificación de la calle Pedrosa en el tramo que va desde la calle Palamós a la calle de las Chafarines.

Es un proyecto financiado por el Pla de Barris que ha contado con una inversión de 1,5 millones de euros y con el se ha buscado mejorar la accesibilidad en las diferentes sedes del Institut Escola Trinitat Nova para tener un entorno con un espacio más verde y más saludable. La obra ha consistido en urbanizar la calle Pedrosa con una plataforma única.

Trinitat Nova completa las obras para hacer más verdes y seguras las zonas próximas al instituto. / Ajuntament de Barcelona

Antes de ejecutar este proyecto, esta vía contaba con un carril de circulación de vehículos y dos hileras de aparcamiento a ambos lados. Con los cambios, lo que se ha buscado es generar un espacio de paso más seguro en los aledaños del centro educativo. Además, en el cruce de la calle Pedrosa con la calle Palamós, también se ha intervenido para aproximar al máximo las aceras, dejando un único carril de circulación en cada sentido.

Naturalizar aceras

En esta intersección se han incorporado también semáforos para mejorar la seguridad de los peatones y, en consecuencia, del cruce entre los edificios de secundaria y primaria del instituto. En todo el entorno se ha introducido nuevos elementos verdes mediante parterres y la plantación de árboles, con lo que se ha buscado "naturalizar las aceras" y aumentar notablemente las zonas de sombra alrededor de los centros educativos, que hasta ahora no las tenían. Esto también ha obligado a mejorar la red de riego y del sistema de recogida de aguas, con la incorporación de un nuevo colector. También se ha colocado nuevo mobiliario urbano y se ha renovado el alumbrado público.

A partir de ahora, fruto de esta mejora, se prevé que las aceras, que se ha buscado que tengan un aspecto "más amigable", se conviertan en nuevos espacios en los que poder estar y comiencen a tener nuevos usos comunitarios y relacionales, especialmente en los horarios de entrada y salida de los centros educativos.