Reabre la calle Pi i Margall tras la reparación de los desperfectos en la obra hecha en 2023

La calle Pi i Margall de Barcelona ha recuperado este domingo la circulación de tráfico, tras haber tenido que repavimentarse la calzada central con un asfalto más resistente, debido a los desperfectos que acumulaba la obra finalizada a finales de 2023.

Las obras de substitución del pavimento de la calzada central de la calle Pi i Margall, entre la plaza Joanic y la ronda Guinardó, se iniciaron a mediados de julio, con el objetivo de "mejorar la seguridad y la durabilidad de la vía", según ha indicado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Tras la sustitución del pavimento, que ha tenido un presupuesto total de 982.558,77 euros, se ha recuperado también la circulación de autobuses por esta vía. Las línias V19 i 114, así como el servicio de lanzadera que sustituye el servicio de la L4 de metro y la línea de nitbus N6, recuperan su recorrido habitual.

Las obras tuvieron que acometerse debido a que el pavimento original de la reurbanización de la calle, con piezas de granito, acabada a finales de 2023, presentaba desperfectos que ponían en peligro la seguridad vial. A eso se le sumaba la falta de adherencia de la pintura de los pasos de cebra y de la señalización horizontal.

Las piedras de granito -que se reutilizarán como subbase en otras remodelaciones previstas en la ciudad- han sido reemplazadas por un pavimento de aglomerado asfáltico que ofrece garantías estructurales y facilita la adherencia de la pintura en los pasos de peatones. También se ha actuado sobre el carril bici, que tiene un acabado diferenciado que permite identificarlo con claridad.