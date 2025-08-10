El monumento más desconocido de Glòries: un vestigio del 'tambor' llegado de Dunkerque

Un mes de agosto, pero de 1792, hace ahora 233 años, Barcelona fue escenario de un acontecimiento trascendental. El astrónomo francés Pierre Méchain iniciaba sus trabajos geodésicos para medir el meridiano entre la capital catalana y Dunkerque, unos estudios que servirían para establecer el metro como unidad de longitud internacional. Este hito se recuerda en la plaza de les Glòries con el monumento Meridià, una obra prácticamente tan desconocida como el hecho histórico que conmemora. Los niños del parque parecen ser los únicos que advierten este elemento, aunque sea por sus posibilidades de escalada.

El homenaje a la definición del metro, un monumento que los niños usan ahora para jugar. / FERRAN NADEU

Hasta la Revolución Francesa, cada pueblo y territorio se regía por su propio sistema para medir el peso y la longitud, lo que generaba no pocos conflictos comerciales. En 1791, la Academia de Ciencias de Francia propuso adoptar un sistema de medidas unificado, con el metro como unidad de longitud patrón, definido como la diezmillonésima parte del meridiano terrestre entre el polo norte y el ecuador.

Para establecer la longitud del meridiano, se tomó como referencia el más cercano al observatorio de París, que pasa también por Catalunya. Se encargó la medición a los astrónomos Jean-Baptiste Delambre y Pierre Méchain, que se repartieron la tarea en dos secciones: Delambre se encargó del tramo entre Dunkerque y Rodez, mientras que Méchain viajó hasta Barcelona.

El monumento 'Meridià' en 1990 dentro del 'tambor' de Glòries / Colita / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Para sus cálculos, Méchain utilizó la triangulación geodésica, estableciendo como vértices tres puntos elevados de Barcelona: el campanario de la catedral, el faro del puerto (que hoy es la Torre del Rellotge de la Barceloneta) y el castillo de Montjuïc. En la piedra de las almenas de la torre de vigía aún quedan las marcas que dejaron los trabajos del científico francés.

La labor de Méchain se vio condicionada por el estallido de la guerra del Rosellón entre Francia y España, en 1793. Los militares le prohibieron el acceso al castillo, por lo que tuvo que realizar las mediciones desde la azotea de su hostal, La Fontana de Oro, en la calle Escudellers. Por si fuera poco, el académico francés sufrió otros contratiempos, como su reclusión temporal en la torre de la Ciutadella y un accidente que le tuvo cinco meses en cama. Finalmente, tras más de seis años de trabajos, Méchain pudo regresar a París y en 1799 Francia adoptó el sistema métrico decimal.

Regalo olímpico

En 1992, coincidiendo con la cita olímpica, el ayuntamiento de Dunkerque regaló a Barcelona un monumento conmemorativo del bicentenario de la medición del metro. Una pieza de acero cortén, bautizada como Meridià, que representa el perfil topográfico entre ambas ciudades. El monumento quedó emplazado en el interior del flamante tambor de la plaza de las Glòries.

El 'tambor' de Glòries fue construido poco antes de los Juegos de 1992 y contenía un parque de escaso uso / Colita / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Un espacio ajardinado que nunca fue muy popular entre los barceloneses. Allí convivió con otras obras, como doce monolitos de basalto negro dedicados a las glorias catalanas que desaparecieron con el derribo del tambor viario, sin que nadie parezca echarlos en falta.

Parque dentro del 'tambor' de Glòries en 1990, con doce monolitos de basalto negro dedicados a las glorias catalanas / Colita / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Meridià, en cambio, ha regresado al centro de la remozada plaza de las Glòries, tras una década de exilio. Su ubicación, por cierto, no es casual, ya que está alineado con el trazado de la Meridiana. Como Méchain, Ildefons Cerdà también eligió el meridiano como referencia para orientar las manzanas de su plan de ensanche de Barcelona. Así nació la avenida de la Meridiana, que está alineada con el meridiano terrestre 2º 13' 45”.38 E, del mismo modo que la avenida del Paral·lel resigue el paralelo 41º 22' 33''N. La prolongación hipotética de ambas avenidas confluye, simbólicamente, en la Torre del Rellotge.