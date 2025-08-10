Lluís Vendrell (Unión Suiza): “Una cosa es ser joyero y otra, vendedor de joyería"

La saga empezó con su retatarabuelo, Jaume Vendrell, quien abrió junto a su esposa, Francisca Castellà, un comercio en 1840 en Barcelona.

La familia se fue de Barcelona a Manresa después del final de la Guerra de Successió, en 1714, y volvió en 1840. Al volver pasó de la construcción a la joyería. Entonces vivían unas 125.000 personas en una Barcelona todavía amurallada. Digo Barcelona pero mi familia vivía en Sants.

Tuvo un antepasado concejal de Sants.

Mi tatarabuelo, Carlos Vendrell Castellà. Su hijo, Jaume Vendrell Serra, hereda el local del padre pero quiere estar más cerca del centro comercial de la ciudad, y abre tienda en la calle Ample. Allí vivía la gente acomodada de una Barcelona que acababa en la plaza de Catalunya. Luego el negocio se instala en los números 7,17 y 37 de la calle de Hospital. Vendrell Serra se involucra con Millet en el Orfeó Català.

"La familia se fue de Barcelona a Manresa después del final de la Guerra de Successió, en 1714, y volvió en 1840"

¿La de los Vendrell es una familia catalanista?

Sí, somos de aquí. Hay gente que piensa que los Vendrell somos relojeros, pero básicamente somos joyeros. Un relojero es un señor que arregla relojes, mi familia nunca ha reparado relojes. Nosotros nos hemos dedicado a la joyería.

¿Y qué es un joyero?

Un joyero es un señor que hace joyería con sus manos, que es lo que hacían mis antepasados. Hasta mi abuelo. Eran joyeros de astillero [estellera en catalán], la mesa donde trabaja el joyero. Una cosa es ser joyeros de astillero y otra, vendedores de joyería. Nosotros somos joyeros, nos viene por historia y por preparación. La familia fue evolucionando. Vino mi bisabuelo, Jaume Vendrell Serra, y luego mi abuelo, Carlos Vendrell Paradís, que cambió muchas cosas. Se independizó de su padre y se abrió camino con mucho esfuerzo. Conoció a su mujer, Adela Sàlvia, en el Liceu.

Entonces los Vendrell ya tenían recursos.

Sí. Contaban entre su clientela con una burguesía nobiliaria y luego llegó la nobiliaria industrial, a mediados del XIX. La nueva burguesía es la que crea el Liceu. Al final se juntan en el Cercle del Liceu. Yo soy socio. Mi abuelo puso un pie en la Rambla, la mejor calle, al abrir en la esquina del Liceu un pequeño local. Después tendrá Kronos, con dos tiendas, una en la parte alta de la Rambla y otra en Pelai.

"Hay gente que piensa que los Vendrell somos relojeros, pero básicamente somos joyeros"

Y crecieron los comerciantes.

Louis Cartier inventó en 1904 el reloj de pulsera para que un amigo piloto pudiera ver la hora cuando volaba en su avión y eso generó la industria relojera. En joyería influyó en el modernismo. Lluís Masriera, con una labor muy importante. Recuerdo cuando, muchos años después, Joan Oliveras Bagués, se quedó Masriera. Estuve con él ese día.

Vendrell, en el principal de la joyería, el piso en el que vivió hasta su muerte el presidente de la Generalitat Francesc Macià. / Zowy Voeten

Joan Oliveras Bagués es otro joyero hijo de saga histórica en Barcelona.

Es muy buen amigo mío, un hombre preparado. Hemos avanzado cada uno a su manera, en paralelo, con esta voluntad común de ser sociedad civil activa, fuera del mundo político.

Ha tenido y tiene usted muchos papeles. Desde marzo pasado es presidente del Colegio Oficial de Joyeros, de Orfebres, de Relojeros y de Gemólogos de Catalunya (JORGC).

Y he estado 10 años en la Cámara de Comercio, he sido ‘cònsol’ de Mar, en representación del gremio de comerciantes; estoy en la junta del Club Náutico de Barcelona. Volviendo al pasado, a principios del siglo XX, mi abuelo empezó a viajar a Suiza. En 1929 abre la primera distribuidora de relojes en Catalunya y España, DERSA, Distribuidora Española de Relojería, SA, que importa las grandes marcas suizas de la época: Patek Philippe, Rolex, International Watch Company, Universal. Y luego crea dos marcas de relojes: Kronos y Duward. Abre una fábrica con 500 trabajadores en Suiza, dos tiendas en la Gran Via de Madrid, pero siempre sin dejar Barcelona. En 1928 abre una tienda con el nombre de Unión Suiza en Rambla de Catalunya. Y después de la Guerra Civil, en 1940, monta esta tienda, la de Unión Suiza en Diagonal con Via Augusta. La hace Eduard Maria Balcells y está en un edificio de Enric Sagnier, que diseña el interior del principal.

"Mi abuelo, Carlos Vendrell Paradís, creó dos marcas de relojes: Kronos y Duward y abrió una fábrica con 500 trabajadores en Suiza"

¿Es su abuelo, Carlos Vendrell Paradís, el miembro más decisivo de la saga?

Cada uno ha sido muy potente en su época. No es verdad que mi abuelo fuera mejor que mi bisabuelo. Mi abuelo tuvo facilidades para viajar que no tuvo su padre, que tuvo el acierto de elegir las partes comerciales más importantes de Barcelona.

¿Hay mujeres Vendrell en la empresa?

Mi hija será la primera Vendrell en trabajar aquí. Tiene 20 años. Está haciendo segundo de carrera, International Business. Y ha hecho un curso de Empresa Familiar en la UB. Ahora trabaja aquí unos días. Es hija única. Si no se incorpora, será socia.

Será la séptima generación. ¿Hay otros Vendrell de esa generación?

Ya hay tres sobrinos aquí: Enric, Òscar y Miquel. Con mi hija serán cuatro. Llevamos Unión Suiza familiarmente hasta que mis hermanos y yo, que somos cuatro, decidimos profesionalizar la empresa y hoy tenemos un director general. Intentamos allanar el camino a las siguientes generaciones. Una de las cosas malas de la globalización es que el comercio arraigado en la ciudad pierde fuerza y eso resta identidad a Barcelona.

"Mi hija será la primera Vendrell en trabajar aquí. Tiene 20 años. Está haciendo segundo de carrera.Ya hay tres sobrinos aquí: Enric, Òscar y Miquel"

¿Se nos ha comido el turismo?

El turismo es una riqueza que vino para quedarse y que hay que gestionar bien. Tenemos que pedir a los políticos que lo gestionen. Potenciar la colaboración público-privada. Que un mundo no pierda a favor del otro.

Vendrell observa un reloj en una de las estancias de la tienda. / Zowy Voeten

La seguridad en Barcelona: ¿cómo la ve?

Tenemos un problema. Como sociedad no nos han ayudado a procrear. Han destruido la base de la familia, que es parte de nuestra estructura básica.

¿Quién lo ha hecho?

No lo sé. Eso hace que no tengamos más población y dicen que se necesita a la inmigración. Me parece fantástico. ¿Necesitamos mano de obra? Que venga bien. Pero viene a lo bestia. Y entonces se crean desequilibrios.

"Como sociedad no nos han ayudado a procrear. Eso hace que no tengamos más población y dicen que se necesita a la inmigración. ¿Necesitamos mano de obra? Que venga bien. Viene a lo bestia. Y se crean desequilibrios"

¿Y todo eso afecta a la seguridad?

¿Qué quieres que haga un chaval que ha llegado en patera, que no tiene nada, que a lo mejor tiene 16 años?

¿Sus clientes tienen problemas de inseguridad?

Un señor no puede ir con un reloj por la calle porque se lo roban y le tiran. Tuve que llevar a una mujer al hospital porque unos marroquís le tiraron de la cadena, y casi se muere.

"Ojalá tuviésemos las calles llenas de señores con Porsche y que los jóvenes pudieran tener un piso"

Cuándo le roban un reloj de 50.000 euros a alguien y se critica que lleve un reloj de 50.000 euros, ¿cómo lo ve?

El problema de España es que no sabemos entender que la persona que ha ganado dinero lo gaste. En EEUU, cuando ven a un señor con un Porsche dicen: qué suerte, se ha podido comprar un Porsche. Ojalá tuviésemos las calles llenas de señores con Porsche y que los jóvenes pudieran tener un piso.

¿Apostará Unión Suiza por crecer en Barcelona?

A corto plazo, el plan es reforzar su presencia en el paseo de Gràcia. En 2025 abriremos la primera tienda de Misui en el número 122 y en 2026 la primera boutique de Patek Philippe en la ciudad, en el número 11.

¿Habrá octava generación Vendrell?

No estaré para verlo y no quiero mandar después de muerto.