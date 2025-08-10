CLAVES | Cómo Sabadell relanza una de sus arterias comerciales con una inversión de 50 millones de euros

El Eix Macià, una de las arterias principales de Sabadell (Vallès Occidental), inicia una gran transformación para recuperar el dinamismo que tuvo en décadas pasadas. Bajo el impulso del proyecto municipal “Rellancem l’Eix”, el Ayuntamiento y varios actores privados han sumado fuerzas para reactivar este ámbito estratégico de la ciudad con una inversión conjunta que supera los 50 millones de euros. A través de la recuperación de espacios emblemáticos como el Llac Center, el famoso Paddock o los módulos del Parc de Catalunya, y con la llegada de grandes operadores como Mercadona, Sanitas o Burger King, Sabadell busca convertir esta zona en un nuevo motor de actividad económica, vida urbana y cohesión social.

Una apuesta decidida por renovar el espacio público, fomentar la movilidad sostenible y atraer inversión privada para que el Eix Macià vuelva a situarse al nivel de su época dorada y se equipare a referentes tradicionales como la Rambla, ubicada en el Centro. EL PERIÓDICO desgrana esta operación urbana y comercial a través de cinco claves.

50 millones público-privados El Eix Macià encara una transformación estructural fruto de la suma de esfuerzos públicos y privados. En total, se movilizan más de 50 millones de euros: 12 de ellos proceden del Ayuntamiento de Sabadell a través del plan 'Rellancem l’Eix', mientras que los 38 millones restantes llegan desde el sector privado. Entre estas iniciativas destaca la nueva residencia de estudiantes, con una inversión de 30 millones; la rehabilitación integral del centro comercial Paddock, con 7 millones más; y la recuperación de las galerías comerciales del Llac Center, con 1 millón adicional. “Con este proyecto no solo transformamos el espacio público: generamos actividad económica, fomentamos la movilidad sostenible, reforzamos la cohesión urbana y revitalizamos un punto clave de la ciudad”, afirma la teniente de alcaldesa y responsable del Área de Desarrollo Económico, Montse González, en declaraciones a este diario.

Un plan urbano integral El Ayuntamiento ha lanzado un conjunto de actuaciones urbanas agrupadas bajo el plan “Rellancem l’Eix” con el que el gobierno se ha comprometido a impulsar comercialmente la zona y dotarla de nuevos equipamientos. A día de hoy, se han completado actuaciones como la reordenación de las terrazas en la avenida de Francesc Macià y un nuevo tramo de paseo en el lateral este del Parc de Catalunya, con jardinería y sistema de recogida de aguas pluviales, según explican fuentes municipales a este diario. En paralelo, están en marcha otras intervenciones clave. Las obras de renovación del paseo central —que incluyen un nuevo carril bici, jardineras y medidas de seguridad para peatones— comenzarán este otoño. También se encuentra en licitación la transformación del antiguo aparcamiento de tierra que llevaba años abandonado, algo que ha generado muchas quejas entre el vecindario. El consistorio también ha puesto en marcha la recuperación de cuatro módulos comerciales sin actividad. A día de hoy hay únicamente tres módulos activos y dos más saldrán a licitación próximamente, en un intento de volver a llenar de contenido y vida los puntos muertos del eje.

El Llac Center se retrasa por la luz Los establecimientos comerciales del nuevo Llac Center, situado en el Eix Macià de Sabadell, tenían que empezar a recibir clientes el pasado abril de 2025, pero la puesta en marcha tendrá que esperar hasta bien entrado septiembre. A pesar de que algunas obras interiores ya están finalizadas y hay locales completamente preparados para abrir, como el de la cadena Popeyes y el restaurante-cafetería Bon Profit, la falta de conexión eléctrica impide el inicio de la actividad. Cada operador avanza según su propio calendario, pero todos se encuentran pendientes del mismo obstáculo: el suministro eléctrico. El nuevo polo comercial incluirá un supermercado Mercadona, una clínica dental Sanitas, una zona infantil con juegos y una pista de bolos en la planta superior. Mercadona, además, gestionará el aparcamiento subterráneo, abierto a todo el público. Hasta el septiembre, la apertura se hará de forma escalonada, siempre que los servicios básicos empiecen a funcionar.

Imágenes recreativas de las nuevas terrazas del Eix Macià de Sabadell / Cedida

El Paddock se reinventa Muy cerca del Llac Center, el antiguo centro comercial Paddock también emprende su transformación tras diez años de abandono. La inmobiliaria Andinvest, propiedad del sabadellense Miquel Monràs, invertirá 7 millones de euros para reconvertir sus 9.000 m² en un espacio comercial completamente nuevo. El proyecto eliminará las zonas comunes y el atrio central para crear dos plantas diáfanas, que se dividirán en grandes locales destinados a operadores de retail de alto impacto. La idea es dejar atrás el modelo de galería comercial tradicional y adaptarse a un formato más funcional y sostenible. Además, se mantendrá el gimnasio Synergym en la planta superior y se incorporará un gran supermercado en la planta baja, lo que garantizará una oferta variada y continua de servicios. Con esta operación, el Paddock busca recuperar el dinamismo que tuvo en los años 90 y volver a ser un punto de referencia comercial en el Eix Macià.