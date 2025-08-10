El centro de Barcelona tiene la mitad de árboles por habitante que la periferia de la ciudad

Barcelona tiene una densidad de árboles cercana a la media que tienen otras ciudades de España y de Europa, aunque ligeramente por debajo, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Pero una imagen más detallada de la capital catalana muestra una realidad más irregular: las calles céntricas tienen un 60% menos árboles por habitante que las zonas de las afueras, una diferencia que también se mantiene en gran medida en la densidad de árboles por hectárea.

Así lo refleja un análisis de Verificat a partir de los registros oficiales de árboles del Ayuntamiento de Barcelona por secciones censales, la división territorial más pequeña y que divide la ciudad en 1.000 áreas. Las cifras no incluyen los árboles que no están en parques y calles, por lo que excluyen el arbolado de las montañas de Collserola y Montjuïc.

Las secciones censales de Barcelona más alejadas del centro, tomando como referencia la plaza Catalunya, tienen cerca de 19 árboles por cada 100 habitantes. Son distancias de entre 5 y 8 kilómetros desde el “punto cero” de la capital catalana. En cambio, en aquellas zonas que están a menos de un kilómetro y medio de la plaza, la ratio cae a la mitad (unos 8 árboles por cada 100 habitantes). En densidad de árboles por hectárea, las zonas más céntricas tienen unos 14 árboles por hectárea, un 38% menos que algunas zonas periféricas, y dos secciones censales situadas en el interior del Raval y de la Barceloneta carecen totalmente de árboles.

La falta de árboles es una de las causantes de la denominada “isla de calor”, que aumenta las temperaturas en el centro de las ciudades. Un tercio de las muertes atribuibles a ese efecto se podrían evitar si los árboles cubrieran el 30% de la superficie urbana, según un estudio publicado en The Lancet que tuvo la participación de ISGlobal. Otra investigación de la Universitat de Barcelona sitúa el centro de ese efecto en la plaza Universitat, en el punto de encuentro entre el final del Eixample y la parte alta del Raval. En más del 90% de las noches estudiadas, las temperaturas en el centro son más elevadas que en la periferia, llegando a superar los 7,5 grados centígrados de diferencia positiva.

Menos de un árbol por cada 10 personas

Los datos concluyen que más del 60% de los barceloneses viven en zonas que tienen menos de un árbol por cada diez habitantes. Esas áreas representan menos del 33% de la superficie de la ciudad, pero concentran la mayoría de la población residente en Ciutat Vella, Eixample, Les Corts, Sants, Gràcia y áreas que rodean el Parc del Guinardó.

El platanero, la especie más común

Ante la sombra del cambio climático, que aumenta las temperaturas en las ciudades, las especies que conforman el arbolado son una de las piezas para mejorar la resiliencia de Barcelona ante ese escenario. Para Corina Basnou, bióloga e investigadora en del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), entrevistada por Verificat, se debería apostar por tener una diversidad de especies, a poder ser mediterráneas u otras con poca demanda de agua y resistentes a la sequía como la melia y la acacia.

La especie más predominante en la ciudad es el platanero, que suma el 20% de los más de 220.000 ejemplares de árboles de la ciudad, y es la más presente en buena parte del área urbana. Basnou detalla que entre los plataneros, pese a no ser de las especies mejor adaptadas a condiciones de sequía, hay ejemplares que han respondido bien y han crecido: “Los árboles que ya funcionan ahora hay que preservarlos, porque cuanto más grandes son sus copas, mejor”, apunta, aunque insiste en introducir otras especies en las calles en las que predomina el platanero.

Basnou también propone crear más espacios verdes de diferentes alturas, como con arbustos, que conecten las áreas verdes existentes para mejorar su resiliencia.

Seguir la regla 3-30-300

Ante las consecuencias del cambio climático, Basnou explica que algunos estudios toman como referencia la regla del 3-30-300: que cada persona vea al menos 3 árboles desde su casa, tenga un 30% de cobertura vegetal en su barrio y esté a menos de 300 metros de un parque de al menos una hectárea.

En Barcelona, uno de los retos es el de la disponibilidad de parques: están presentes en varios barrios, pero el centro de la ciudad está formado por un continuo de edificios y calles sin grandes áreas verdes desde la montaña de Montjuïc hasta el parque del Guinardó, en una diagonal vulnerable que cruza buena parte del centro, el Eixample y el barrio de Gràcia para adentrarse al final en el Guinardó.