Viaja por Barcelona por 5,90 euros al año: Requisitos y como conseguir la T-Metropolitana

Viajar en coche por las grandes ciudades es prácticamente una odisea. En Barcelona, además del volumen de población, el consistorio se ha encargado de poner numerosas limitaciones a los vehículos privados, intentando aumentar la presencia del transporte público.

Para ello, además de las restricciones, el Ayuntamiento y las empresas públicas trabajan para incentivar el uso del metro o el autobús, menos contaminantes que los coches o motos. Por este motivo, existe la posibilidad de conseguir una T-Metropolitana, el título de transporte que sustituye la tradicional tarjeta rosa para los pensionistas.

Esta nueva modalidad de título incluye también a todas aquellas personas de bajos recursos que no pueden permitirse pagar los casi 13 euros que cuestan las tarjetas comunes o los precios de los abonos de transporte mensuales o trimestrales.

Con esta tarjeta, los beneficiarios podrán circular por los metros, autobuses (urbanos e interurbanos), tranvías y Ferrocarriles de la Generalitat, dentro del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por tan solo 5,90 euros.

Modalidades de abono

Existen tres categorías de tarjeta. La Gratuita, que tiene una duración del año completo y está únicamente dirigida a las personas con bajos ingresos. Al precio hay que añadirle 4,50 euros más para el soporte físico.

La Reducida, destinada a aquellos en una situación no tan drástica como los primeros, pero dentro del umbral de la pobreza. En este caso, solamente se incluyen 10 viajes, aunque a un coste muy reducido y no es necesario el pago de la tasa anual, como en la Gratuita.

El Pase de Acompañante está pensado para las personas dependientes y permite que la persona que ayude al viajero interesado pueda hacerlo gratis, siempre que vaya con el titular. Para conseguirla es indispensable acreditar la situación de dependencia.

Cómo solicitar la T-Metropolitana

Se puede conseguir presencialmente, a través de las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de turno, o en línea en la web del AMB. Para esta última, sin embargo, será necesaria la identificación digital, como el idCAT Mòbil o DNI electrónico.

Existe una excepción, pues como la T-Metropolitana sustituye la antigua Tarjeta Rosa destinada a la gente mayor, quien tuviera este abono debería recibir el nuevo en su casa, sin necesidad de más gestiones.

Requisitos para pedir la T-Metropolitana

Para poder optar a conseguir uno de estos abonos a precio superreducido hay que cumplir una serie de características, pues solamente deberían adquirirla aquellos que realmente no puedan costearse el precio normal de las tarjetas de transporte.