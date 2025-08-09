Un supuesto paredón franquista permanece olvidado en el exterior del Castillo de Montjuïc

Miguel Ángel de Arana tiene 80 años. A principios de los años 60 del siglo XX, cuando estudiaba en lo que hoy es la Escola Nàutica de Catalunya, en la plaza Palau, un día se topó con que no había clase, por una huelga estudiantil, y decidió, junto a unos cuantos compañeros, dedicar la jornada a visitar la zona del Castillo de Montjuïc. Tenía un enchufe que le permitió acceder a la zona, que no era algo fácil entonces: un tío suyo, Guillermo Fernández-Obanza, era comandante y era también el secretario particular de Pablo Martín Alonso, capitán general de la Sexta Región, Catalunya.

“Todo estaba muy abandonado”, recuerda. Como ya habían hecho un par de veces la visita, recorrieron otras partes que no conocían. Pasearon por la parte exterior. Y llegaron a lo que hoy es el Parque Infantil de Tráfico, un espacio cerrado cuando no está en uso, que depende la Guardia Urbana y al que acuden los colegios para que los escolares se familiaricen con la seguridad vial.

Niños, en un curso de seguridad vial, frente al presunto paredón. / Ajuntament de Barcelona

Una bala de cuproníquel

“Entonces pasamos por aquí y dijimos: ‘¡Esto es un paredón!’”, cuenta. Y señala uno de los muros que está en el parque de tráfico, el de la derecha mirando la instalación desde el camino que pasa junto al castillo. La pared está visiblemente deteriorada siempre en la misma altura de la pared. Hay agujeros que, efectivamente, parecen de bala. “Uno de mis amigos, haciendo palanca con una llave, sacó un proyectil de cuproníquel relleno de plomo, de un fusil máuser. Si escarbamos hay más. Todo eso son impactos”. Ninguna placa o faristol aclara la memoria de este lugar.

Todos esos signos sugieren que el muro sirvió de paredón, si bien los impactos quedan claramente más altos que la cabeza de una persona de estatura media que esté allí de espalda a la pared, como suelen estar posicionados los que van a ser fusilados. “Antes había aquí un promontorio de más o menos 1,4 metros”, precisa Arana.

Presuntos orificios de bala en el muro. / Manu Mitru

El promontorio

Si se tiene en cuenta ese promontorio, la altura cuadra. Hay muchos agujeros en la misma franja horizontal, y algunos están más arriba, lo que también podría achacarse a ese hecho constatado históricamente de que muchos de los soldados de los pelotones de fusilamiento tiran a no dar, generalmente, excediéndose en la altura.

El hallazgo convenció a Arana y sus amigos de que allí se había fusilado a gente, lo que cuadraba perfectamente con la historia del castillo de Montjuïc. Allí, durante la Guerra Civil y la posguerra, fueron encarcelados y detenidos personas de los dos bandos. En la primera fase de la contienda, en la Barcelona que defendía a la República, personas de talante religioso y derechista fueron encarceladas en el castillo, y algunos, ejecutados. Al acabar la guerra, en 1939, el recinto se llenó de republicanos, y muchos fueron también ajusticiados.

El regreso, 1971

Arana ve claro que los que fueron fusilados en ese muro eran republicanos que, como su suegro, acabaron en las celdas del castillo. Y ahí entra su segunda visita al paredón. Una década después de la primera, Arana volvió al muro. Era 1971. “Yo llevaba un año casado”, dice. Su suegro, Josep F. M. (prefiere no precisar los apellidos) fue quien le volvió a llevar a este enclave.

Arana señala el muro. / Manu Mitru

El hombre, un vinatero que estudiaba para enfermero, hizo la Guerra Civil con la Quinta del Biberón (los últimos reclutados por la República, gente de 17 y 18 años) y, como tanta gente, cruzó la frontera con Francia cuando las tropas de Franco consumaban su victoria y acabó en el campo de concentración de Argelers.

De las playas francesas llenas de republicanos, donde sufrió el tifus, volvió a la España de Franco por Hendaya, y de allí pasó a la plaza de toros de San Sebastián, donde estuvo retenido unos meses. Después lo llevaron al campo de concentración de Tortosa. ”Allí comían pieles de naranja, un lujo”. Le juzgaron varias veces. “Buscaban delitos de sangre”, precisa Arana. Para ello, el régimen franquista buscaba información entre los vecinos de los presos. En el caso del suegro de Arana, no encontraron asesinato que achacarle.

Fusilamientos ficticios

De Tortosa, Josep F.M. pasó al castillo de Montjuïc, donde estuvo dos años encarcelado. Cuando le llegó la libertad, le pasó lo que a tantos: le tocó hacer el servicio militar. Dos años más en el castillo. Pero lo que llevó al suegro a subir a su yerno a Montjuïc fue explicarle que en su tiempo de preso vio como se llevaban a unos cuantos para fusilarlos en el paredón. "Me subió con su Citroën". Y se lo explicó, lo que no era habitual en él: "Nunca hablaba de la guerra". Algo que sí fue muy frecuente, el silencio de los excombatientes.

¿Cómo sabían los que estaban en las celdas de ese paredón? Porque, cuenta Arana, fue relativamente frecuente que los franquistas se llevaran a presos hasta allí, les anunciaran que les iban a fusilar y después no les dispararan. Los afectados por la broma macabra regresaban a la cárcel militar estremecidos. “Se habían cagado y meado encima”, añade.

Una placa de memoria

Por su visita de los años 60 y por las explicaciones posteriores de su suegro, Arana no duda de que aquí se fusilara a presos republicanos. El tiempo y los expertos podrán corroborarlo o desmentirlo. Pero él no titubea y pide un reconocimiento, una placa: “Esta indecencia sigue aquí, yo solo pido un cartelito”.