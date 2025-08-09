Ola de reformas en discotecas y bares: Sutton, Nu Bcn, Boris, Luz de Gas, Bóveda... y más

Ocio renovado
La noche de Barcelona está inmersa en un proceso de cambios, con relevos generacionales que han apagado un poco el ocio nocturno en pos del tardeo, con muchas discotecas y bares desaparecidos en los últimos años, y el clamor del sector para reivindicar nuevas ubicaciones donde se concedan más licencias. Pero mientras la alcaldesa de la noche, Carmen Zapata, intenta diagnosticar y ordenar la nueva noche de la capital catalana, este verano han coincidido una ola de reformas en algunas salas consolidadas, mientras que otras inician nuevas etapas incluso tras años de cierre. Por el contrario, los locales del principal eje de ocio de la ciudad, en el Front Marítim, viven de momento una prórroga de contratos (1 año+1) que no les genera suficiente margen para invertir en la puesta al día de los locales que todos los empresarios de la zona querrían.
Estas son algunas de las salas que se han sometido a un 'lifting' cuyos resultados podrán verse en la mayoría de casos entre septiembre y octubre:
- Sutton: Bajó la persiana el pasado sábado día 2 con una fiesta de despedida para someterse a una renovación total, que afectará a su interiorismo, tecnología de luz y sonido, y distribución. No perderá espacio de pista ni de privados, pero será más cómoda, sin perder su esencia lujosa y un punto clásica. Mejorará sustancialmente la iluminación con cien cabezas móviles, leds y pantallas. También rediseñarán por completo la sala 2. Y no faltará una cabina de DJ. en el baño. Tienen previsto reabrir a partir del 19 de septiembre con varias celebraciones.
- Bóveda: La veterana sala del Poblenou se despide temporalmente este sábado 9 para acometer una reforma que será viable tras haber conseguido renovar por 10 años su contrato de alquiler. Una de las claves de las mejoras serán una insonorización de todo el espacio, para poder volver a acoger conciertos, que eran uno de sus grandes reclamos. Desde el pasado noviembre tuvieron que cancelarlos a raíz de la queja de un único vecino, con el que mantienen un cruce de denuncias. Pero Bóveda resurgirá dentro de dos meses con mejor sonido y otras muchas sorpresas, que le permitirán volver a abrir más noches y tener música en vivo.
- Boris: Lleva meses en obras la que será la nueva 'disco' de la zona alta, relevando a las cenizas del antiguo Bacarrá en la calle de Bori i Fontestà. El local que nació como discoteca en 1986 y luego acabó siendo un clubb de 'striptease' languideció cerrado hasta que llegó el nuevo proyecto de la familia Bordas, propietaria del grupo Costa Este. Será su un local para unos poco cientos de clientes, que quiere llenar el hueco que ansían los treintañeros de la zona alta, con más privados y buen ambiente, prometen. Supone el primer local propulsado por el relevo generacional del grupo, Ramón jr. y Jorge Bordas. Está en recta final de obras y abrirá en octubre.
- Ribelino's: La antigua discoteca del 661 de la Diagonal -- junto al Palau de Congressos de Catalunya-- reabrirá a final de año en una nueva etapa tras 15 años de cierre. Levantará el telón bajo la gestión de BN Grup, que cuenta con 14 restaurantes y coctelerías en Barcelona. El objetivo es convertir el local --con licencia de discoteca-- en un "sofisticado club diurno", que liderará el empresario y mixólogo Adrià Bonell.
- Nu Bcn: el restaurante y local de copas de Costa Este que anima el área de Doctor Fleming, también por encima de la Diagona, está inmerso en reformas estructurales. Desde julio están renovando el suelo de la terraza y su sala privada, así como instalando aire acondicionado y calefacción nuevos. También renovarán los baños. Sin embargo, las obras no afectarán a la actual decoración del local.
- Luz de Gas: Como informó este diario, la célebre sala de la calle de Muntaner reabrirá a principios de septiembre, tras cambiar de propiedad, con un aspecto renovado y buscando incorporar públicos más jóvenes. Además, en la nueva etapa ofrecerá su escenario a “todos los promotores de música en vivo del país”. Tras la reciente jubilación de su creador en 1995, Fede Sardà, el nuevo equipo al mando ha iniciado este agosto una reforma sustancial, con el reto de volver a hacerla "grande". El nuevo Luz de Gas estrenarña barra central e iluminación, así como toda la parte técnica y de sonido. Para la vecina Sala B hay planes de mejora para más adelante.
- El Cuatro: En la plaza de Joan Llongueras, en junio cerró etapa la discoteca El Cinco, que ha pasado a manos de Galera Group (con marcas como los animados restaurantes 4 Latas en Barcelona). Aquí renovarán el espacio para convertirlo en El Cuatro, en colaboración con La Traviesa, según informó Metropoli Abierta. En la misma plaza de la zona alta también han cogido las riendas del bar Sideral, que pasará a ser 4 Latas Beethoven, y de una taberna irlandesa.
