Ola de reformas en discotecas y bares: Sutton, Nu Bcn, Boris, Luz de Gas, Bóveda... y más

La noche de Barcelona está inmersa en un proceso de cambios, con relevos generacionales que han apagado un poco el ocio nocturno en pos del tardeo, con muchas discotecas y bares desaparecidos en los últimos años, y el clamor del sector para reivindicar nuevas ubicaciones donde se concedan más licencias. Pero mientras la alcaldesa de la noche, Carmen Zapata, intenta diagnosticar y ordenar la nueva noche de la capital catalana, este verano han coincidido una ola de reformas en algunas salas consolidadas, mientras que otras inician nuevas etapas incluso tras años de cierre. Por el contrario, los locales del principal eje de ocio de la ciudad, en el Front Marítim, viven de momento una prórroga de contratos (1 año+1) que no les genera suficiente margen para invertir en la puesta al día de los locales que todos los empresarios de la zona querrían.

Estas son algunas de las salas que se han sometido a un 'lifting' cuyos resultados podrán verse en la mayoría de casos entre septiembre y octubre:

Sutton : Bajó la persiana el pasado sábado día 2 con una fiesta de despedida para someterse a una renovación total, que afectará a su interiorismo, tecnología de luz y sonido, y distribución. No perderá espacio de pista ni de privados, pero será más cómoda, sin perder su esencia lujosa y un punto clásica. Mejorará sustancialmente la iluminación con cien cabezas móviles, leds y pantallas . También rediseñarán por completo la sala 2. Y no faltará una cabina de DJ. en el baño. Tienen previsto reabrir a partir del 19 de septiembre con varias celebraciones.

Bóveda: La veterana sala del Poblenou se despide temporalmente este sábado 9 para acometer una reforma que será viable tras haber conseguido renovar por 10 años su contrato de alquiler. Una de las claves de las mejoras serán una insonorización de todo el espacio, para poder volver a acoger conciertos, que eran uno de sus grandes reclamos. Desde el pasado noviembre tuvieron que cancelarlos a raíz de la queja de un único vecino, con el que mantienen un cruce de denuncias. Pero Bóveda resurgirá dentro de dos meses con mejor sonido y otras muchas sorpresas, que le permitirán volver a abrir más noches y tener música en vivo.

Imagen de la sala Bóveda, en Poblenou. / SALA BÓVEDA