Nuevo paso para convertir el párking del Alcampo de Sant Boi en una planta fotovoltaica: adjudicado el contrato por 5 millones

El proyecto para transformar el párking del icónico Alcampo de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) en la instalación fotovoltaica más potente de Barcelona y su conurbación ha dado un paso importante para materializarse. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha adjudicado recientemente el contrato para que el aparcamiento del centro comercial, lugar de peregrinación semanal de muchos de los vecinos de la zona, se convierta en un gran generador de energía limpia, además de seguir funcionando como espacio de estacionamiento. El proyecto responde a una lógica de tratar de aprovechar aquellos espacios que es difícil o no pueden naturalizarse para que, al menos, sirvan también para producir energía en favor de los vecinos.

En total, el contrato prevé destinar algo más de cinco millones de euros —5.045.099,02 euros, para ser exactos— para la construcción e instalación de esta macropérgola fotovoltaica, los cuales se repartirán entre. Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA ha sido la compañía que se ha hecho con el millonario contrato entre las 31 empresas que presentaron oferta. El coste final del contrato supondrá así una rebaja de unos 2,5 millones de euros respecto al presupuesto base de la licitación, de 7,5 millones de euros, una parte de los cuales —casi dos millones— proceden de fondos 'Next Generation', mientras que el resto irá financiado por el AMB y, una pequeña parte —otros 800.000 euros— irán a cargo del consistorio de Sant Boi.

La futura pérgola tendrá una potencia de 3,25 MWp, lo que la convertirá en la quinta instalación fotovoltaica de autoconsumo —es decir, que genera energía para que se consuma en suministros eléctricos que se encuentren en un máximo de dos kilómetros de distancia— con mayor potencia instalada en Catalunya, según el Registre d’Autoconsum a Catalunya (RAC). “Si se tienen en cuenta todas las instalaciones de este tipo (autoconsumo y venta), se tratará de la décima con mayor potencia”, matizó la administración metropolitana cuando se presentó el proyecto.

Imagen de archivo de un supermercado Alcampo en un centro comercial / JORDI OTIX

Entonces, en una rueda de prensa frente al icónico centro comercial de Sant Boi, la vicepresidenta del Área de Acción Climática y Agenda Estratégica Metropolitana, Janet Sanz, defendió que, en un futuro, equipamientos como este pueden funcionar como “un instrumento de justicia social”, dado que la energía generada “podría dedicarse a abastecer a familias en situación de vulnerabilidad”. De primeras, no obstante, de la energía generada se aprovecharán 39 equipamientos municipales.

Proceso competido

El contrato de adjudicación señala que, aunque la oferta ganadora fue la de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA, otras cuatro compañías o uniones temporales de empresa (UTEs) presentaron ofertas más económicas que Rubatec. Sin embargo, sus propuestas fueron anormalmente bajas y, después de que la administración les pidiera justificar sus cifras, dos empresas se retiraron del proceso, mientras que otras dos “no justificaron suficientemente el precio ofertado”. De este modo, Rubatec quedó finalmente como la mejor clasificada. Con todo, el contrato todavía debe formalizarse y las demás empresas participantes en el proceso cuentan con la posibilidad de presentar un recurso en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP).

La superficie del campo de captación de energía solar de la futura infraestructura será de 15.334 metros cuadrados, el equivalente a un campo de fútbol y medio, y que la estructura contará con 7.055 paneles de 460 Wp cada uno. "Se prevé que la generación anual de energía de la nueva instalación sea de 4.442 MWh/año (4,42 GWh/año). Esta cantidad equivale al consumo eléctrico anual de 1.200 hogares o al de 2.400 coches eléctricos", dice la administración metropolitana.

El AMB sostiene también que la nueva instalación permitirá un ahorro anual de 1.155 toneladas de CO₂, lo que equivale a las emisiones de 257 vehículos de gasolina. Durante su presentación, se anunció que las obras también mejorarán los espacios verdes. Así, el proyecto ya prevé que se repongan todos los árboles retirados y se concentren en dos zonas ajardinadas con bancos. Además, se renovará el asfalto del aparcamiento, y se generarán zonas de sombra transitables gracias a las nuevas pérgolas. En fases posteriores, la infraestructura facilitará la creación de una zona de recarga para vehículos eléctricos.