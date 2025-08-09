La estación de tren que dio origen al barrio de La Floresta de Sant Cugat celebra 100 años

Este 9 de agosto de 2025, la estación de La Floresta Pearson sopla cien velas como epicentro ferroviario del primer barrio que creció con fuerza al abrigo de la línea Barcelona–Vallès de FGC.

La que fue en su origen una modesta parada promovida por un grupo de inversores extranjeros, con una clara inspiración urbanística estadounidense, se convirtió en el primer barrio que creció con fuerza en torno a esta nueva infraestructura ferroviaria. Su evolución marcó el camino para otras urbanizaciones similares a lo largo de la línea, como Mirasol, Bellaterra, Les Fonts de Terrassa o Valldoreix, que llegarían más tarde siguiendo el mismo modelo.

La estación de la Floresta Pearson durante su inauguración en 1925 / Arxiu Terminus CET

Entre 1916 y 1922 se construyó la red de los antiguos 'Ferrocarriles de Cataluña', un proyecto de fuerte influencia norteamericana tanto por los trenes utilizados —los Brill, fabricados en Estados Unidos— como por la visión urbana que lo acompañaba: barrios residenciales conectados mediante trenes eléctricos interurbanos. La Floresta fue el primer ejemplo en consolidarse con este modelo. La nueva estación abrió sus puertas el 9 de agosto de 1925, gracias a la iniciativa de los propietarios de los terrenos de una urbanización incipiente, que apostaron por el ferrocarril como eje vertebrador del crecimiento.

El nombre original, La Floresta Pearson, rendía homenaje al ingeniero estadounidense Frederick Stark Pearson, figura clave en la implantación del proyecto ferroviario en Catalunya, que murió en 1915 en el hundimiento del RMS Lusitania, durante la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, el apellido Pearson fue desapareciendo progresivamente de la denominación oficial. Según explica el director de Terminus Centre d'Estudis del Transport (CET), Joan Carles Salmerón, esta simplificación no respondió a razones políticas, sino más bien a la costumbre de abreviar, especialmente durante los años sesenta, cuando comenzó a utilizarse simplemente "La Floresta" en billetes, horarios y señalización.

Una de las entradas de la estación de La Floresta / Zowy Voeten

Ferrocarril para construir un barrio

El barrio que creció alrededor de la estación respondía a un modelo importado de Estados Unidos, con casas unifamiliares, jardín y conexión directa al centro de la ciudad. El tren permitía que las familias trabajadoras vivieran en entornos más tranquilos sin perder vinculación con Barcelona. Aunque el desarrollo inicial fue rápido, la muerte de Pearson y los efectos de la posguerra ralentizaron la expansión. Aun así, La Floresta acabó consolidándose como uno de los núcleos más singulares del Vallès Occidental.

El crecimiento de La Floresta fue pionero, pero también contribuyó al desarrollo de municipios cercanos como Sant Cugat o Rubí, que se beneficiaron de la conectividad ferroviaria y crecieron notablemente con el paso de las décadas. Salmerón destaca que, si bien hay otros casos, como los ya citados de Bellaterra, Mirasol o Les Fonts, todos ellos se desarrollaron posteriormente, tomando como referencia el modelo que La Floresta había iniciado.

La identidad comunitaria del barrio sigue viva un siglo después. Carolina Galand,música de origen argentino que llegó recientemente con su pareja Germán Paulini, destaca el dinamismo cultural con el que se encontró: “Se hizo el Festival de la Floresta, con música en los bares y fiesta hasta la piscina. Es un barrio con historia, con vida. Es mucho más tranquilo que Barcelona, pero estás a 27 minutos del centro. Puedes ir y volver con facilidad, pero vivir en calma”. Ellos tan solo hacen un mes que vivien aquí, pero explican ya han tocado en al bar del lado de la estación. Para ella, La Floresta permite generar comunidad de una forma poco común en otros barrios metropolitanos: “Aquí se puede hablar, generar comunidad, crear proyectos. En la mayoría de Barcelona hay demasiado ruido, demasiado consumo. Esto es más humano”.

Germán Paulini y Carolina Galand, músicos que tocan habitualmente en la plaza junto a la estación de La Floresta, escenario de encuentros vecinales y actividades culturales / Zowy Voeten

"Es un punto neurálgico"

Víctor Navarro, vecino de toda la vida y de 29 años, también subraya la centralidad de la estación en la vida cotidiana: “Para mí, es la referencia. La estación es el punto clave del barrio. Para cruzarlo tienes que pasar por ahí sí o sí. Además, para los que trabajamos en Barcelona, nos va muy bien”.

Víctor Navarro, vecino de la Floresta desde hace 29 años / Zowy Voeten

Saïda Lanau, de 45 años, considera que la estación sigue siendo uno de los puntos fuertes de La Floresta, pero advierte de los cambios en el perfil demográfico del barrio: “Sant Cugat ha cambiado mucho. Es otro tipo de gente la que se ha desplazado a vivir aquí. Antes había mucha ocupación, casas compartidas… Ahora eso se ha ido sustituyendo por la venta de terrenos. Hay algo de conflicto con la llegada de nuevos vecinos con más poder adquisitivo, y eso transforma inevitablemente el espíritu del lugar”.

Recuerda también cómo, especialment en los años setenta, La Floresta fue un punto de paso para comunidades alternativas: “Era muy conocida por los hippies que venían de Inglaterra antes de ir a Ibiza. Aquí había músicos, poetas, escritores… una verdadera cultura alternativa que dejó huella en la vida del barrio”.

Saïda Lanau, vecina del barrio de La Floresta desde hace siete años, posa junto a la estación, que el 9 de agosto celebra su centenario / Zowy Voeten

Durante décadas, el legado original de La Floresta quedó en segundo plano, pero en 2019, coincidiendo con el centenario de la primera casa construida en la zona, el Terminus Centre d'Estudis del Transport y los vecinos impulsaron una recuperación simbólica del nombre completo. Se colocaron paneles explicativos con la historia de la estación y una réplica del cartel original de 1925. La iniciativa tuvo una gran acogida entre los habitantes del barrio.

Desde su apertura, la estación ha sido reformada en varias ocasiones. En 1956 se construyó un nuevo edificio de 250 m² con tejado a cuatro aguas y estética porticada. Hoy sigue siendo un punto clave de conexión entre el Vallès y Barcelona, manteniendo vigente el modelo de movilidad que la inspiró hace un siglo.