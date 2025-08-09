300.000 euros
Detenidos dos ladrones disfrazados de mujer en un robo en una joyería de Sarrià-Sant Gervasi
Los presuntos autores, con pechos falsos, pelucas y maquillaje, intentaron resistirse al arrestro lanzando objetos y dinero contra los agentes de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra
ACNACN
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes 4 de agosto a dos hombres de 27 y 35 años por un robo violento en una joyería ubicada en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Según informa el Ayuntamiento de Barcelona, los presuntos autores se disfrazaron de mujeres con pechos falsos, pelucas y maquillaje. Durante la detención, intentaron resistirse lanzando objetos, joyas y dinero contra los agentes. El valor total de las joyas y el dinero que intentaron sustraer superaría los 300.000 euros.
Los agentes recibieron un aviso del 112 por un presunto robo violento en una joyería. Al lugar, se dirigieron varias dotaciones, tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos d'Esquadra, señala el ayuntamiento en un comunicado. A su llegada, los agentes localizaron a dos hombres disfrazados de mujeres y los detuvieron cuando se disponían a huir del establecimiento. Con el objetivo de dificultar su identificación, habían utilizado pelucas y maquillaje. Además, durante la detención, intentaron resistirse lanzando objetos, joyas y dinero contra los agentes.
Ambos hombres, que acumulan un total de nueve antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial el 7 de agosto y ahora la investigación sigue abierta.
