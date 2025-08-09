Prolongación de la L8
MAPA | La calle Muntaner de Barcelona inicia este domingo un corte de 13 meses por las obras de FGC
El cambio de sentido aplicado a la calle Amigó y una ampliación temporal de la Via Augusta tratarán de paliar el impacto en la circulación
Barcelona afronta un verano con 38 obras en el espacio público y el corte de la calle Muntaner por 13 meses
La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha explicado que las obras de prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) obligan a cortar la calle Muntaner de Barcelona entre las calles Laforja y Marià Cubí durante 13 meses, en un comunicado este jueves.
El corte, que se iniciará este domingo, debe servir para construir una de las salidas de emergencia del futuro túnel del nuevo tramo de FGC y los conductores deberán desviarse por itinerarios alternativos. Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han acordado varias medidas como un cambio de sentido de la calle Amigó entre Via Agusta y Travessera de Gràcia desde el pasado 27 de julio.
Además, desde este viernes se ampliará la capacidad de la Via Augusta en sentido Besòs entre Muntaner y Balmes, que contará con dos carriles por sentido. También se ha reconfigurado el cruce con Balmes para ganar la capacidad del tráfico que baje por Muntaner, de forma que se pueda desviar por Via Augusta y recuperar el sentido mar en Balmes, y se habilitará el giro a la izquierda de Via Augusta hacia Balmes para mantener el sentido montaña.
La línea de autobús V13 cambiará su itinerario por la calle Muntaner. A partir del 10 de agosto, el bus metropolitano bajará por esta calle hasta Madrazo, y se incorporará en Amigó hasta Travessera de Gràcia, donde llegará a Muntaner y recuperará su itinerario habitual.
Estas obras vinculadas a la ampliación de la L8 de FGC se suman a las reformas que se realizan este verano en la ciudad, ya que el Ayuntamiento de Barcelona aprovecha esta época del año -en la que colegios e institutos cierran y parte de los vecinos se encuentra fuera de la ciudad- para hacer intervenciones. Desde el 25 de junio al 31 de agosto, el tramo de la L4 entre Verdaguer y Trinitat Nova y el tramo de la L11 entre Trinitat Nova y Casa de l’Aigua están sin servicio debido a reformas, y la calle Pi i Margall también está en obras, hecho que ha perjudicado a diferentes vecinos del barrio.
