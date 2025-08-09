Dónde comer bien en Barcelona, según ‘National Geographic’

La cocina mediterránea es una de las mejores del mundo. Tal es su magnitud que la Unesco la inscribió en 2013 en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según la organización, la dieta mediterránea “desempeña un papel esencial de factor de cohesión social en los espacios culturales, festejos y celebraciones, al agrupar a gentes de todas las edades, condiciones y clases sociales”.

Indispensable para una buena salud

Además, según los expertos, es una de las más sanas del mundo: como explica Ainhoa Romero, dietista y nutricionista del Hospital Quirónsalud, la dieta mediterránea, junto a la práctica diaria de ejercicio físico, son dos ingredientes indispensables para gozar de una buena salud.

La especialista incide en que posee “un papel preventivo en las enfermedades cardiovasculares, en ciertos tipos de cáncer y tiene un efecto beneficioso sobre la salud digestiva".

Octavo año consecutivo

Además, por octavo año consecutivo, la comida mediterránea vuelve a ser la mejor valorada de la lista de las mejores dietas para 2025 que elabora la revista 'US News & World Report', y esto también se aplica a Barcelona.

Según la revista 'National Geographic', en la provincia de Barcelona, cerca de la capital catalana, hay un gran número de restaurantes que atraen tanto a locales como a visitantes por su oferta gastronómica casera.

Las mejores opciones

Vic, uno de los pueblos con más encanto de Catalunya, también es famoso por su oferta gastronómica y sus lujosos restaurantes. En el municipio encontramos el Boccatti, un restaurante que desde 1978 ofrece deliciosos pescados y mariscos de la costa catalana.

A 10 minutos en coche, en Calldetenes, se encuentra Can Jubany -con una estrella Michelin-, donde ofrecen dos menús con sus productos de proximidad, pero no son aptos para todos los bolsillos: Paseo por Cataluña (119€) y El gran festín de Can Jubany (169€).

Entre Granollers y Masnou

A mitad de camino entre Granollers y Masnou se encuentra Vallromanes, un pequeño pueblo de 2.700 habitantes con un restaurante donde se come muy bien: Can Poal.

Can Poal, recomendado por la Guía Michelin, se encuentra en una masía cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, donde el cocinero Ferran Balet realiza un homenaje a la cocina tradicional catalana.

Platos de estética contemporánea

En Sagàs, un pueblo de tan solo 150 vecinos en la comarca del Berguedà, se encuentra un restaurante ganador de una estrella Michelín: Els Casals, donde se ofrece 'cocina del terruño', con productos de la huerta propia o de explotaciones cercanas.

El pueblo de Sant Martí de Sarroca (Alt Penedès), una localidad de 3.400 habitantes a pocos minutos de Vilafranca del Penedès, esconde el restaurante Casa Nova, también ganador de una estrella Michelin.

Este ofrece platos de estética contemporánea con productos de Km0 de la huerta del chef Andrés Torres, donde "caminan las gallinas, vuelan las abejas y crecen diversas verduras", según destaca la revista.

Pueblos con encanto

En Casa Nova se pueden encontrar platos como el 'trinxat', la caballa con encurtidos, el canelón de guiso de conejo, el meloso de ternera o los raviolis de gallo del Penedès, entre otros.

A una hora de la capital catalana se halla Sant Fruitós del Bagés, un destino con encanto cerca de Manresa. A pocos minutos del pueblo, el hotel Món San Benet ofrece la posibilidad de comer en su restaurante L’O, ganador de una estrella Michelin.

Entre los platos destacan las gachas de avena con piñones, la sopa fría de apio y manzana, la milhojas de calçots con anguila a la brasa, el pescado de costa con beurre blanco o el lomo de cabrito con calabaza.

Y es que Barcelona posee una infinidad de pueblos con encanto y restaurantes donde degustar la comida típica de la dieta mediterránea.