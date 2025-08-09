Barcelona compra para pisos públicos una finca de Gràcia que hace un año era "un infierno" para los vecinos

Hace menos de un año, el concejal de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, calificó de “auténtico infierno’ lo que está sufriendo los vecinos del pasaje Alió (Gràcia) por culpa de la ocupación de una finca de esa calle encallada por una “herencia envenenada”. Como explicó EL PERIÓDICO, había desencadenado un goteo de robos, amenazas y agresiones en el barrio. La noticia ahora es diametralmente distinta. A través de la fórmula del tanteo y el retracto, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de comprar el edificio. Prevé rehabilitarlo y, así, sumar 11 nuevos hogares al parque público de vivienda de la ciudad. En total, la operación le costará a las arcas municipales 2,1 millones de euros, una cifra que suma la compra y la rehabilitación.

La teniente de alcalde Laia Bonet ha destacado una singularidad de este caso. Es la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Barcelona utiliza la carta de tanteo y retracto en una subasta judicial, como era el caso, un mecanismo habitual en caso de subasta de obras de arte, pero que ahora los responsables municipales ven mucho más recorrido si de encarar la crisi de la vivienda se trata Es decir, la finca podía haber sido adquirida por un privado, pero el municipio ejerció su potestad de quedarse con el edificio por el último precio ofertado.

Los plazos en los que esos 11 pisos estarán disponibles para quienes están inscritos en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial son por ahora inciertos. Hay que evaluar primero el estado del edificio, bastante maltrecho tras la ocupación, e incluso someterlo a una desinfección profunda. Fue desalojado el pasado diciembre.

La operación, en cualquier caso, resulta muy interesante a la vista de cómo está el mercado inmobiliario de la ciudad. El precio final de venta fue de 1.088.000 euros. La reforma tendrá un coste aproximado de un 1.072.000. Con esas cifras sobre la mesa, el metro cuadrado resultante costará unos 3.900 euros, es decir, un 20% por debajo del precio medio en esa zona de la ciudad. La compra de la finca fue reclama por los vecinos de la zona, no solo para resolver el conflict de convivencia al que se enfrentaban hace menos de un año, sino también porque ese barrio, Camp d'en Grassot, en una de las esquinas del distrito de Gràcia, frontera con el Eixample, la ausencia de pisos públicos no solo es especialmente grave, sino que, además, la opición de construir más es muy limitada por la falta de solares disponibles.

Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona revisó su normativa para dar prioridad a la compra de edificios de más de 10 vivienda, siempre y cuando el precio final esté por debajo de la media del barrio. Una vez adquiridos, las fórmulas para convertirlos en pisos públicos son variadas, entre otras la de establecer acuerdos de colaboración con terceros o incluso con las personas aún residentes allí, para evitar nuevos episodios de gentrificación.. Esa misma norma prevé también que las posibles entidades beneficiarias de esos acuerdos pueda consultar las opciones de tante y retracto disponibles.