Operación salida
Un accidente en la C-31 y carriles cortados en la AP-7 y la A-2 complican el inicio de una nueva operación salida
AP-7 en Catalunya: ¿cuáles son las salidas de la autopista y dónde están los peajes de pago?
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Algunas de las principales carreteras catalanas y de la metrópolis de Barcelona han empezado a experimentar retenciones ya durante la mañana de este viernes 8 de agosto. En una de las semans en la que más catalanes empiezan sus vacaciones de verano, la operación salida se ha hecho notar ya antes de la hora de comer. Así, un accidente y distintos carriles cortados han provocado grandes retenciones en varias vías, tal y como ha informado el Servei Català de Trànsit.
Por ahora, los principales problemas de movilidad se hallan en la AP-7. Trànsit explica que un camión con una rueda pinchada ha provocado el corte de un carril en sentido sur-Tarragona, a la altura de Montmeló. Este incidente ha supuesto que, antes de las 13 h, ya se acumulen más de tres kilómetros de retención en la vía desde Granollers.
En la C-31, ha sido un accidente el que ha provocado alrededor de un kilómetro de retención en sentido Barcelona después de que se hayan tenido que cortar dos carriles a la altura de El Prat de Llobregat. Con todo, el Servei de trànsit ha informado también de que ya se ha podido normalizar la situación en esta carretera de entrada a Barcelona, por lo que la fluidez del tráfico debería ir normalizándose.
Por lo que respecta a la A-2, se ha cortado un carril en Sant Joan Despí y en sentido Martorell por "la retirada de un vehículo". Esto ha provocado que se creen tres kilómetros de retención desde Cornellà de Llobregat.
- El 71% de los pisos turísticos ilegales detectados en Barcelona se esconden bajo anuncios de alquiler de temporada
- Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
- Caos en la fiesta de Ecuador en el Fòrum: los Mossos impiden el paso por exceso de aforo e investigan irregularidades con las entradas
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Sant Adrià atisba el cierre de Tersa y las centrales eléctricas e idea un nuevo barrio junto al mar
- Barcelona desaloja a los últimos habitantes de las Casas Baratas en ruinas del Bon Pastor
- Tres de cada cuatro multas impuestas a turistas en Barcelona se quedan sin cobrar
- Polémica por un vídeo de dos 'influencers' corriendo por 'La Florida' con 'olor a kebab': 'En L’Hospitalet no hacemos postureo