Un accidente en la C-31 y carriles cortados en la AP-7 y la A-2 complican el inicio de una nueva operación salida

Algunas de las principales carreteras catalanas y de la metrópolis de Barcelona han empezado a experimentar retenciones ya durante la mañana de este viernes 8 de agosto. En una de las semans en la que más catalanes empiezan sus vacaciones de verano, la operación salida se ha hecho notar ya antes de la hora de comer. Así, un accidente y distintos carriles cortados han provocado grandes retenciones en varias vías, tal y como ha informado el Servei Català de Trànsit.

Por ahora, los principales problemas de movilidad se hallan en la AP-7. Trànsit explica que un camión con una rueda pinchada ha provocado el corte de un carril en sentido sur-Tarragona, a la altura de Montmeló. Este incidente ha supuesto que, antes de las 13 h, ya se acumulen más de tres kilómetros de retención en la vía desde Granollers.

En la C-31, ha sido un accidente el que ha provocado alrededor de un kilómetro de retención en sentido Barcelona después de que se hayan tenido que cortar dos carriles a la altura de El Prat de Llobregat. Con todo, el Servei de trànsit ha informado también de que ya se ha podido normalizar la situación en esta carretera de entrada a Barcelona, por lo que la fluidez del tráfico debería ir normalizándose.

Por lo que respecta a la A-2, se ha cortado un carril en Sant Joan Despí y en sentido Martorell por "la retirada de un vehículo". Esto ha provocado que se creen tres kilómetros de retención desde Cornellà de Llobregat.