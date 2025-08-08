Turistas achicharrados en Barcelona: "Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar"

Los barceloneses que no se han marchado de vacaciones pueden guarecerse en sus casas o en la oficina, al amparo del aire acondicionado o el ventilador, esperando las mejores horas para asomarse al bochorno en las calles de la ciudad. Pero el turista estival, ese personaje de paso con un tiempo muy limitado para exprimir su experiencia en Barcelona, se tiene que enfrentar estos días a la ola de calor con más fuerza de voluntad que el resto de los mortales. Salvo que opte por quedarse en la piscina de un buen hotel --estos días muy concurridas-- y recorte su agenda turística. "Estamos aquí solo cuatro días, así que no queda más remedio que sudar, buscar la sombra y madrugar un poco", resume la francesa Elodie Blanc, que con su marido y dos hijos adolescentes descubren estos días Barcelona.

Dos turísticas se protegen con un paraguas del sol en el centro de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Duermen en casa de unos amigos de Sants, con los que han intercambiado viviendas estos días, así que lo tienen fácil para jugar con los horarios. "Intentamos estar en la calle antes de las 9, porque nos gusta mucho andar y a mediodía ya hace mucha calor", cuentan. Así que comen en casa, descansan un rato y vuelven a salir a alguna visita cultural cuando aprieta menos el sol, siempre con sus gorras y botellines.

La curtida guía turística Inés Calzado, con 36 años de experiencia, tiene muy claro que hay dos tipologías de viajeros. "Al que viene a ver Barcelona de verdad le da igual el calor", apunta. No rechista aunque tenga la visita a las tres de la tarde, subraya. Alude sobre todo a turistas con intereses culturales y dispuestos a "aprovechar su estancia" en la capital catalana. Pero distinta es la situación de la creciente tropa de excursionistas que se alojan en la costa y vienen a pasar un día a Barcelona. "Esos eligen los días de menos calor" o de mal tiempo, y el resto del tiempo se quedan en la playa. De ahí que los flujos sean especialmente llamativos en el centro de la urbe cuando hay más nubes.

De cualquier modo, estos días de calor achicharrante la Rambla, la plaza de Catalunya o el paseo de Gràcia siguen siendo un hervidero de gente. Es el pico de la temporada del turismo de masas, resistente a un sol de justicia. En el centro se ven colas para comprar botellas y latas de refrescos, hay mucha gorra y sombreros, y unos pocos paraguas-sombrilla en manos de asiáticos, más acostumbrados a crear su propia sombra. "Hace un par de días vendemos bebidas sin parar, sobre todo refrescos", señala el dependiente de un súper 24 horas de los que han proliferado en la Gran Via, y con precios algo más altos que en otros colmados de barrio. También han aflorado algunos vendedores ambulantes de agua y de abanicos.

Remojón en una fuente del centro de Barcelona contra el calor de estos días. / Zowy Voeten / EPC

Karen y Franz, dos treintañeros de Múnich alojados en Malgrat de Mar que visitan Barcelona a contrarreloj porque lo habían dejado para el final de su semana de vacaciones, explican que la peor parte ha sido llegar a la plaza de Catalunya en un tren de Rodalies con el aire acondicionado estropeado. Que iban como sardinas. Quieren "recorrer el Gòtic, tomar unas cervezas" y, si les da tiempo, ver el museo Picasso. Pero les han avisado de que "habrá colas en todas partes" y no están acostumbrados a "este calor tan húmedo", cuenta ella. Entre los consejos 'low cost' que les han dado, figuran entrar en El Corte Inglés a refrescarse y evitar las terrazas de la Rambla y sus precios.

Fuentes y malos olores en el Gòtic

Otros guías que callejean por el centro en grupo recomiendan remojarse en las fuentes históricas, aprovechando que allí las hay. Algún turista pregunta con desconfianza sobre beber o no de ellas, pero por prudencia prefieren agua embotellada. Los árboles de la ciudad también determinan algunas rutas más sombreadas, apunta un guía, bromeando sobre que la Via Laietana no está incluida. En este punto, el profesional se queja de que con el calor los malos olores de callecitas del Gòtic (con orines y basura) se multiplican.

Los termómetros al alza de momento no han alterado la logística de las grandes empresas de excursiones. Desde Julià Tours aseguran que mantienen todos sus horarios de visitas desde Barcelona (panorámicas, a Montserrat, a la Costa Brava, de enoturismo y demás) con total normalidad. Estiman que realizan unas 25 al día, que en el caso del centro de la ciudad son para un máximo de 20 personas. Además, una parte de su actividad es con cruceristas, desde el puerto, de modo que los estrictos horarios son inamovibles por mucha calor que haga. Tampoco se han visto afectadas las largas colas ante la Casa Batlló, entre otros ejemplos.

Ni siquiera el turismo de mayor poder adquisitivo lo tiene fácil estos días, en especial el de edad avanzada. "Visitar Barcelona va en contra de la gente mayor", lamenta la experta guía María Jesús Lapides, del colectivo Aguicat, al ver lo mal que lo pasa este segmento cuando quiere llegar al Park Güell. Solo pueden acceder en vehículos hasta la plaza de Sanllehy y luego emprender un sendero cuesta arriba que se les hace difícil y muy incómodo, sobre todo estos días de altas temperaturas. Algo que levanta quejas sobre todo en excursiones privadas. Sucede también cuando hay que llegar a pie desde la Estación de França (donde pueden desencochar) para ir a Els 4Gats a 35ºC de temperatura. O cuando, para ir a la Casa Batlló o el Macba, han de apear a determinados grupos junto a la Casa de les Punxes y seguir a pie si no quieren arriesgarse a una multa.

Abanicos, miniventiladores, gorras y gafas, forman parte del equipamiento turístico en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

No ayuda, apunta Calzado, que no haya un bar donde comprar un refresco en todo el Park Güell en estos momentos. El atractivo de Barcelona hace que aún pueda más el deseo de conocerla --sobre todo en el turismo de calidad, apunta-- que los inconvenientes, pero con sentido común ella intenta ubicar las visitas al aire libre en las primeras horas de la mañana, y las de la Sagrada Família o espacios a cubierto, en horas posteriores.

En la entrada del templo no son pocos los visitantes, como la estadounidense Melissa M., de Virginia, que dicen estar acostumbrados al calor. "El año pasado fue peor en México", dice. Se queja de que el recinto está poco ventilado para el gran volumen de afluencia. En su caso, le espera el consuelo de un hotel de cinco estrellas junto al paseo de Gràcia, con climatización a destajo.