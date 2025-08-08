Transporte público
Una avería deja sin servicio tres líneas del tranvía en Barcelona
Una incidencia causa daños en la catenaria y detiene la circulación de los convoyes de la T4, la T5 y la T6 del Trambesòs desde el mediodía
Una avería deja sin servicio tres líneas de tranvía en Barcelona este viernes desde el mediodía. Los convoyes del Trambesòs (la T4, la T5 y la T6) no circulan desde antes de las 13:45 horas, según ha informado la empresa operadora, Tram. Se trata de las líneas que unen Barcelona con Sant Adrià de Besòs y Badalona.
La compañía ha avisado a las 13:43 horas que una "avería en las instalaciones" ha obligado a que los tranvías dejaran de recorrer la distancia entre las paradas de Glòries y Can Jaumeandreu. Poco minutos después, la empresa ha ampliado la incidencia a todas las estaciones de las líneas del Trambesòs.
Por ahora, Tram no tiene una previsión de cuándo la circulación se restablecerá. La operadora ha explicado a EL PERIÓDICO que la avería ha causado daños en la catenaria que sobrevuela las vías de la red de tranvía del lado Besòs. La empresa ha añadido que empleados de la compañía están trabajando sobre el terreno para intentar que la normalidad en el servicio se recupere cuanto antes.
Los tranvías siguen sin cubrir las rutas de la T4, la T5 y la T6 pasadas las 15:40 horas. Los convoyes han quedado detenidos y sin pasajeros en algunas paradas, como ocurre en la estación de Diagonal Mar.
