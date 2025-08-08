Parodian a las 'influencers' que se burlaban de La Florida y se van a correr al barrio de Serrano con "olor a Channel"

La respuesta no ha tardado en llegar y, como suele ocurrir en redes sociales, ha llegado en forma de parodia. El vídeo original de dos jóvenes que corren por el barrio de "La Florida", en L’Hospitalet de Llobregat, haciendo comentarios despectivos sobre el entorno, ha provocado una ola de indignación en redes. Incluso el alcalde de la segunda ciudad de Catalunya ha criticado el vídeo en redes sociales. Ahora, esa misma estructura ha sido replicada por dos jóvenes de Madrid, pero esta vez corriendo por el barrio "pijo" de Serrano, una de las áreas más exclusivas de la capital española, como si fuera un espacio peligroso.

La escena es casi calcada, pero con los papeles invertidos. En lugar de escapar de un supuesto peligro o incomodidad en un barrio obrero, las dos protagonistas chicas corren por la calle Serrano diciendo frases como: “solo he olido a Chanel”, “está todo el mundo de compras” o “suerte que vamos con las superchonic”. La crítica usa así la parodia y para contrarrestar el tono "clasista" del vídeo original, que fue ampliamente criticado por tratar de mostrar una supuesta “valentía” al correr por una zona trabajadora de la periferia barcelonesa.

La pieza original, protagonizada por dos influencers que se presentaban como algo "chungo" correr en La Florida -aunque en las imágenes el barrio que aparece es el de Pubilla Cases", acumuló miles de visualizaciones, pero también un aluvión de respuestas que señalaban el clasismo y los prejuicios que transmitía. Vecinos y usuarios de redes sociales tacharon a las protagonistas de "clasistas" y reivindicaron el espíritu obrero del municipio. Incluso les respondió el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, con un vídeo desde el propio barrio, denunciando los estereotipos y reivindicando el valor de sus vecinos.

El vídeo original fue subido a las redes por la 'influencer' Mariona Pujol. Decenas de usuarios tildaron de "pijas" a las dos jóvenes después de que calificaran al barrio de "chungo" y digeran que huele a kebab o que "se te clavan las miradas de la gente". "Yo nací en ese barrio 'chungo' del que se ríen estas tontas. Era gente trabajadora llegada de todos los lugares de España para sacar adelante a sus familias. Ahora se graba allí gente sin inteligencia, sin conciencia, sin ética, sin dignidad, para decir que son más 'guays'", respondió un usuario en la red social X (antes conocida como Twitter).