Zapaterías que solo pueden ser zapaterías y banca fosilizada: tiendas de la Rambla paralizadas por el plan de usos

Esta es la historia de la antigua sucursal bancaria que de momento solo puede aspirar a ser de nuevo un banco, o de la zapatería cerrada que nada más puede reabrir para volver a despachar calzado. Transcurre en la Rambla de Barcelona, sometida en los dos últimos años a un 'lifting' urbanístico y a un intento de 'reset' comercial, para tratar de volver a darle el pulso ciudadano perdido. La calle más concurrida de la capital afronta aún dos años más de obras y aguarda el desenlace del nuevo plan de usos de Ciutat Vella, de aprobación incierta. Acompaña este compás de espera una prórroga municipal de la moratoria de licencias que prohibe novedades y el cambio de actividad en los locales. Por eso, algunos establecimientos suman muchos meses cerrados a falta de interesados, como sucede con el antiguo banco de Santander o la que fue la zapatería Casas. Los propietarios se quejan de grandes pérdidas económicas.

Los bajos donde se ubicó la zapatería Casas de la Rambla, sin uso hace muchos meses. / EPC

El decreto de la moratoria en verano de 2024, para evitar una proliferación de determinados tipos de negocios mientras se fraguaba el nuevo plan de usos del distrito, bloqueó nuevas licencias y el cambio de actividad de los negocios vigentes. Ya entonces la asociación Amics de la Rambla lamentó que esa medida "tan restrictiva" paralizase el desarrollo económico del eje, en un momento en que encadenaba los efectos de una pandemia que arruinó a muchos negocios del centro y el inicio de unas largas obras de reurbanización que mantiene el vial lleno de zanjas.

Finalmente, el pasado junio el distrito presentó su propuesta de plan de usos, que se aprobó inicialmente el mes pasado y ahora está en periodo de exposición pública. Por ello, el ayuntamiento ha prorrogado la suspensión de licencias hasta que haya luz verde final a la nueva regulación, lo que podría producirse a final de año o principios de 2026. De no ser así, la moratoria seguiría vigente hasta el próximo julio.

En esta coyuntura, crece el nerviosismo entre los propietarios que tenían locales cerrados antes de la suspensión o justo después, dado que solo pueden alquilarlos a quienes mantengan la actividad previamente autorizada. Pau Bosch, vicepresidente de la entidad de comerciantes y al frente en las cuestiones de urbanismo, critica que la moratoria prorrogada siga estrangulando la resurrección de diversos locales cerrados. "Hay que flexibilizarla, favoreciendo la apertura de negocios de calidad", señala, preocupado por la situación de los locales cerrados y la pérdida de oferta comerial.

Otro establecimiento cerrado en la Rambla. / EPC

El distrito de Ciutat Vella ha abierto esta vez una rendija a la moratoria, solo para nuevas actividades culturales. "Se podrán autorizar en la Rambla actividades de café teatro, sala de conciertos, espectáculos musicales, audiciones con asientos, audiovisuales, galerías de arte, teatro, circo o similar, creación artística y literaria, actividades de museos, archivos y bibliotecas, librerías, y centros de difusión cultural, entre otros", detallan. Pero se trata de iniciativas en general poco rentables y que no encajan con facilidad en los espacios disponibles por dimensión o requerimientos técnicos.

Una de las principales consultoras inmobiliarias que operan en la Rambla, Laborde Marcet, constata los casos de "activos parados y cerrados que paralizan el mercado". Las obras ya suponen per se un freno a nuevos negocios, pero los inmuebles bloqueados por el plan de usos no ayudan. Pone como ejemplo a uno de sus clientes, propietario de los bajos del número 126. Allí estuvo tuvo durante lustros una sede el Banco de Santander. Al marcharse este hace más de un año, la moratoria ha impedido un relevo libre. Desde entonces, ninguna otra entidad bancaria o similar ha tenido interés en el enclave, de dos plantas de más de 200 metros cuadrados. "Ha habido interés de marcas de moda, deporte y demás", señala Clara Matías, directora de Retail High Street de la inmobiliaria, pero el ayuntamiento no ha permitido el cambio.

Fuentes de la propiedad de este inmueble señalan a este diario que esa parálisis les lleva a perder más de 30.000 euros mensuales en concepto de alquiler. Amén de que la fachada y sus persianas han sido cubiertas de pintadas, ofreciendo una imagen de abandono. Consideran que la situación no se debería prolongar más meses.

Persianas que no remontan

Entre otros ejemplos, la historia se repite en el local de la histórica zapatería que ocupó la firma Casas durante más de seis décadas en el número 125 en la esquina con Tallers. La marca cerró esa sucursal a principios de 2024, tras finalizar su antiguo contrato y no renovarlo en las nuevas condiciones, al igual que la panadería anexa. La propiedad optó entonces por dividir los dos locales y crear cuatro más pequeños, con la correspondiente autorización municipal. Les llovieron las ofertas, relatan a este diario, pero quisieron seleccionar al inquilino (evitando tiendas de móviles y camisetas, por ejemplo).

De ese modo, cuando en julio de 2024 llegó el blindaje de licencias, se vieron con los cuatro espacios parados. Uno solo puede volver a ser zapatería y no ha logrado relevo en ese campo. Otro, solo panadería. Y los otros dos no pueden abrir de momento porque no se dan nuevas licencias. Por ello, cuando lo alquilaron a una casa de cambio de moneda, esta fue precintada por el ayuntamiento al no poder legalizar su propuesta. A resultas de la situación, la familia propietaria estima que en dos años --si se cumple todo el periodo de suspensión-- habrán perdido casi 1,5 millones en ingresos por alquiler.

Estos bajos se mantienen cerrados a cal y canto, entristeciendo más el panorama de obras de la zona. Muy cerca, en el 131, la que será nueva tienda de la FNAC en la Rambla (ahora en recta final de obras, pero anteriormente fue un H&M, y previamente, la sastrería Modelo) se salvó por poco, ya que tramitó su licencia antes de la suspensión.

Los bajos del antiguo Sepu, cerrados, con un cartel que anuncia la apertura de Snipes. / EPC

En la misma zona, el antiguo Sepu en el número 120 ha estado desierto durante largo tiempo. La parte superior tiene licencia de restauración, pero en los bajos la única actividad permitida es vender calzado y género deportivo. Tras un breve periodo con una tienda temporal de la marca Bata, en breve aterrizará la firma Snipes, que ya tiene un pie en Portaferrissa. Pero el otro local pequeño anexo estuvo ocupado antes por una óptica, lo cual limita también las posibilidades de resurrección mientras dure la moratoria.

Las comercializaciones en este escenario "son muy complejas", subraya Matías, que reivindica que el consistorio estudie "una por una las propuestas", para validar las que den valor añadido a la Rambla. Avala el objetivo del ayuntamiento, bienintencionado, de ahuyentar nuevas empresas que contribuyan al monocultivo turístico de poca calidad, pero mientras tanto se enquistan las persianas bajadas.

Admitir usos culturales no ha dado fruto de momento. La experta de Laborde Marcet agrega "aún es pronto para saber si esta nueva excepción cambiará la situación de los activos vacantes y de los que puedan quedar libres a corto o medio plazo". Pero destaca que muchas actividades culturales "requieren superficies de gran tamaño, algo poco habitual entre los locales disponibles en la Rambla". Y las que podrían encajar en superficies más reducidas, "por lo general no pueden asumir niveles de renta elevados, lo que también limita su viabilidad aquí".