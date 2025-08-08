El Programa d'Ombres de Barcelona cosecha una reducción de entre tres y cuatro grados en los parques

Con media docena de instrumentos científicos de gran precisión está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona un examen de los resultados de aquello que en su día, hace semanas, bautizó como el Programa d’Ombres, es la instalación de distintos modelos de toldos en zonas al aire libre, sobre todo en zonas de juego infantil. Los resultados no sorprenden. La diferencia es perceptible. La temperatura ambiente bajo una de esas sombras es entre tres y cuatro grados más fresca y, lo que también es muy importante, los distintos elementos de mobiliario urbano (bancos, toboganes, barandillas, pavimento…) están de media unos 15 grados más frescos en plena ola de calor. Esto, en cualquier caso, es solo un test. Cuando en otoño se tenga una radiografía general, el propósito es tomar medidas, o sea, tener en cuenta la información obtenida a la hora de proyectar nuevas zonas de ocio infantil y, además, llevar a cabo obras de reforma en las existentes.

El examen es realmente muy exhaustivo. Los Jardins de la Indústria, por ejemplo, han sido evaluados esta semana. Fueron reformados a fondo hace unos cinco años aproximadamente. Los juegos disponibles crecieron exponencialmente hasta ocupar prácticamente todo el parque, con un notable éxito de público infantil, pero entonces las olas de calor no eran aún esa constante del calendario. Este año se colocaron sobre a zona de los toboganes unas cubiertas translúcidas y transpirables. Ofrecen una ligera sombra. Han sido suficientes para conseguir esos resultados de reducción de temperatura de entre tres y cuatro grados, pero, tal y como ha explicado ‘in situ’ la teniente de alcalde Laia Bonet, hay margen aún para la mejora. Las pruebas han constatado que los materiales y los colores son determinantes para que un espacio sea o no agradable en agosto.

La zona de sombra y dos de los técnicos con su instrumental. / Marc Asensio Clupes

¿Qué mesuran los técnicos? Casi todo. Su plan es recorrer una treintena de espacios del Programa d’Ombres con higrómetros, cámaras térmicas, anemómetros, piranómetros, radiómetros y termómetros de globo negro, una rareza, esta última, perfecta para calcular la temperatura del aire en un punto concreto.

A dotar de sombras la ciudad destina Barcelona unos 13 millones de euros el presupuesto municipal. Con esa inversión se pretende proteger de la pegada del sol unos 50.000 metros cuadrados, tanto en la calle como en patios escolares. Lo perfecto sería hacerlo con vegetación, pero no siempre es posible. La meta, según Bonet, es acelerar el paso para preparar la ciudad para el futuro climático que ya está aquí y que, según se mire, ha cogido a más de uno con la guardia baja. En las casi recién inauguradas Glòries, la nueva zona de juego infantil es arquitectónicamente una delicia, pero no con el calor reinante. Apenas hay sombras más allá de las que proyectan las distintas pasarelas y los toboganes. Aún, como quien dice, lleva la etiqueta del precio colgando y raro será que no se plantee su revisión cara a 2026.