La línea 3, el nuevo escenario del reto viral del metro de Barcelona

El deporte es fundamental para llevar un estilo de vida saludable. Según datos de la Organización mundial de la salud (OMS), al año se podrían haber evitado hasta cinco millones de muertes si la población mundial fuese más activa.

Así lo evidencian las estadísticas, que muestran que uno de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco adolescentes no realiza suficiente actividad física.

Pero, para mantener una buena salud, no es necesario hacer ejercicio intenso. Como explica la Fundación española del corazón, realizar únicamente 30 minutos de actividad física al día puede alargar la esperanza de vida hasta cinco años.

Salud cardiovascular

Hay muchos deportes que son accesibles y fáciles de llevar a cabo; uno de ellos es el 'running'. Correr es una excelente forma de ejercicio cardiovascular que ofrece numerosos beneficios para la salud, especialmente para el corazón y el sistema respiratorio.

Practicar 'running' fortalece el corazón, mejora la capacidad pulmonar y se aumenta la eficiencia con la que el cuerpo bombea sangre y oxígeno.

Además de infinidad de itinerarios, hay muchas formas curiosas de practicar este deporte para no aburrirse.

El ‘Tube challenge’

Una de ellas es el ‘Tube challenge’ o reto del metro, un desafío viral que consiste en recorrer caminando, corriendo o montado en el transporte una línea completa de metro en el menor tiempo posible. Y la norma más importante: hay que pasar por cada estación de metro al menos una vez.

El reto ya se ha instalado en Barcelona: Julián Briceño, un joven 'tiktoker’ que cuelga contenido 'fitness', se ha propuesto correr por todas las estaciones de las líneas del metro de la ciudad.

Ahora ha sido el turno de la L3, que conecta las paradas de Zona Universitaria y Trinitat Nova. Tiene una longitud de 18,4 kilómetros y 26 estaciones que atraviesan siete de los distritos de la capital catalana.

Orgulloso de sí mismo

“A ver cuanto tardamos, 'let’s go'" comenta Briceño antes de iniciar el reto.

“Catalunya, mitad de trayecto”, manifiesta visiblemente cansado. Pero el 'tiktoker' no se rinde, ha continuado con su itinerario hasta llegar al final.

“Última parada, final de línea: Zona Universitaria”, expresa con orgullo al finalizar el recorrido.

Y ese orgullo no es para menos, ha logrado recorrer las 26 paradas -18,6 kilómetros- en una hora y 30 minutos, lo que da lugar a una media de cuatro minutos y 51 segundos por cada kilómetro.

Una incógnita para muchos

Se trata de una muy buena cifra: según las calculadoras de ritmos de carrera, correr entre cuatro y cinco minutos el kilómetro es el tempo que alcanzan los corredores avanzados, y el ‘tiktoker’ ha logrado entrar dentro de ese baremo.

Además, en el vídeo, Briceño ha desvelado un secreto que muchos se preguntaban: cómo es posible que no se pierda corriendo entre paradas.

“La ruta la planifico con una app y si no me sé donde esta cada parada voy mirando Google maps, pero muchas, por no decir la gran mayoria, me las sé de memoria, muchos años corriendo”, ha respondido el ‘tiktoker’ al comentario de una seguidora.