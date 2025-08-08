Así lucen los Jardinets de Gràcia tras las obras de pacificación

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de reforma de los Jardinets de Gràcia que empezaron a finales del pasado mes de enero. Los trabajos han servido para pacificar el lado Llobregat del espacio, dejando sólo el paso autorizado para la salida del aparcamiento subterráneo. Así, se han transformado los carriles de circulación en sentido bajada en una plataforma única para el uso del vecindario, con más vegetación y mobiliario urbano nuevo.

En total, se intervino en un ámbito de 2.715 metros cuadrados. La remodelación ha supuesto una inversión de 1,6 millones de euros. Éste es uno de los cinco proyectos de transformación que hay previstos para el distrito de Gràcia este 2025 y se enmarca dentro del Pla Endreça.

En el marco de la remodelación también se ha modificado la alineación de la acera con la rotonda de la Diagonal para mejorar la conexión entre ambos ámbitos y se ha creado una plataforma única para el paso de peatones que enlaza los Jardinets con la calle Gran de Gràcia, a la altura de la calle Sèneca. La actuación ha incluido la creación de parterres y la colocación de nuevo mobiliario urbano, con nuevos bancos de hormigón prefabricado rectos y 10 bancos y 17 sillas de listones de madera.

Nuevo carril bici en otoño

En una segunda fase del proyecto, el próximo otoño se crearán 47 metros de carril bici en la esquina Besòs. Esta vía llegará hasta la calle Bonavista y facilitará la conexión en bicicleta entre los distritos del Eixample y el de Gràcia. Si hasta ahora el carril bici quedaba interrumpido en Jardinets, una vez ejecutado el alargamiento se conectarán las vías ciclistas del paseo de Gràcia y Diagonal con la trama ciclable de la Vila de Gràcia.

La implantación del nuevo carril para bicicletas se ha programado para otoño, cuando está previsto que se realicen las labores de asfaltado del carril ascendente de Jardinets y de la calle Bonavista. Agrupando los trabajos de asfaltado y las tareas de señalización del carril bici, se evita repetir dos veces los trabajos de pintura y colocación de los separadores para las bicicletas, reduciendo también las molestias a la ciudadanía.