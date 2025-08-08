Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: "Nos ha sorprendido tanto cariño"

Es agosto y, como es habitual, la persiana de la cafetería Diego está bajada. Sin embargo, este año hay algo que cambia. El emblemático local del barrio del Gornal, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), no volverá a abrir al público a la vuelta de vacaciones. Una decisión difícil tanto para Diego Cano, como para Alicia Rodríguez, los dos rostros tras la barra del local. No es un cierre voluntario, sino por necesidad. No han sido las ganas, sino la salud la que ha frenado al matrimonio, que ahora se despide de la que ha sido su segunda casa durante algo más de cuatro décadas.

Tras unos días encontrándose ya algo mal, a principios de julio, Diego, aún trabajando en el bar, notó que su estado empeoraba. Paró y llamó a un vecino para que lo acercara al Hospital Universitari de Bellvitge, radicado a pocos minutos del Gornal. Fue allí y ya en la compañía de su hija cuando le dio un infarto. Todavía con el susto en el cuerpo y ya en casa, en El Prat, Diego explica que trata de recuperarse poco a poco, pero que cualquier esfuerzo se convierte luego en una montaña. A sus casi 60 años y con la jubilación en el horizonte, Diego apunta que ya no se ve para soportar el estrés y el ajetreo que supone llevar un restaurante y Alicia tampoco puede sola. Por ello han decidido bajar la persiana de forma definitiva y traspasar el negocio. “Hubiera seguido hasta jubilarme, pero antes está la salud”, añade.

Durante los últimos años, más allá de un restaurador y pese a no vivir en el Gornal, Diego y Alicia han sido los oídos y el altavoz de muchos de los problemas del barrio y de la zona. Una fuente inagotable de historias. "Llama a Diego y que él te explique" ha sido una frase que se ha pronunciado en multitud de ocasiones entre las paredes de la redacción de EL PERIÓDICO. En definitiva, uno de esos negocios cada vez más en peligro de extinción en la metrópolis barcelonesa que, más allá servir cafés y menús del día, trabajan por y para el barrio y su gente.

Diego Cano, tras la barra de su bar en el barrio del Gornal de L'Hospitalet. / JOSEP GARCIA

Un negocio familiar

Como recordarán los más veteranos del lugar, Diego señala que el local no se llama así por él, sino por su homónimo padre. Tras quedarse en el paro en los años 80, su padre se enteró de que los anteriores dueños iban a traspasar el local . Conocían el barrio porque los abuelos de Diego vivían en el Gornal desde que los trasladaron de la Zona Franca, así que se lanzaron a la piscina y un 16 de junio de 1984 abrió la cafetería Diego, aunque al principio aún se llamaba Bar Don Quijote, que es como los dueños previos habían bautizado al espacio.

Diego Cano se incorporó pronto al negocio de su familia. Estudiaba por las tardes y ayudaba por las mañanas. Alicia aterrizó en el local un poco más tarde, en el 89, poco después de que ambos se casaran. “Desde entonces, siempre ahí. A mi primer hijo lo parió un sábado y el viernes ella estaba trabajando”, rememora ahora el restaurador tras cuatro décadas trabajando en este pequeño oasis que reinaba en el desierto gastronómico que cerca al polígono de la Pedrosa, ubicado en el tramo sur de la ciudad.

“Cuando empezamos solo cerrábamos dos mediodías al año. Ni vacaciones ni nada. He llegado a trabajar por la noche con un paleta alicatando el lavabo para no tener que cerrar”, explica Diego Cano, quien afirma que el infarto le ha supuesto su primera baja médica en estos 41 años. Además de sus padres, por el negocio han pasado otros familiares, como su hermana o sus dos hijos, que “echaban una mano en los veranos”. Incluso su padre pasaba por el local cuando ya estaba jubilado.

Diego y Alicia son conscientes también de que ni su hijo, de 32 años y quien trabaja en una multinacional francesa, ni su hija, maestra de 26 años, tienen intención de hacerse cargo del negocio. No les culpa. "Ellos vieron lo que había y dijeron 'pues habrá que estudiar'", bromea Diego, quien comenta que, pese a que con el bar se han podido ganar la vida “dignamente”, el negocio no les permitió durante años asistir, por ejemplo, a funciones de navidad. A los partidos de fútbol, si se turnaban Alicia y él al frente de la cafetería. Con el tiempo, los dueños del emblemático negocio fueron adaptando ls horarios hasta optar por cerrar por la tarde: "Si no, no era vida, porque me iba de mi casa a las cinco y media de la mañana y llegaba a las 10 y pico de la noche". Ahora se encuentran negociando con una familia interesada en hacerse con el negocio.

"Te tienes que adaptar"

Tanto el territorio como el bar han ido evolucionando con el paso de los años. Los todavía dueños del negocio recuerdan aún que, cuando llegaron, en los años 80, la heroína golpeó duro en el barrio y condenó a muchos jóvenes: "Se pinchaban en los jardines que hay al lado del bar, que antes eran un descampado. Y venían al bar. Que no se mentían con nadie, pero era complicado". Más allá de ello, Diego Cano agradece la clientela que han disfrutado durante cuatro décadas: "Hemos tenido mucha suerte".

Aunque el principal reclamo de la cafetería Diego para atraer feligreses era su menú del día, esta no fue una oferta con la que siempre contaron. "Nosotros no hacíamos menú, pero aquello empezó a poblarse de gente y de empresas y optamos por hacerlo. Muchas veces te tienes que adaptar al público". Todo empezó a principios de los 90 con dos chicas que trabajaban en el laboratorio una farmacéutica inglesa que se ubicaba donde ahora opera Acieroid. Como no había mucha oferta en la zona, les preguntaron si les podían hacer algo y empezaron a probar la fórmula del menú del día. El polígono siguió creciendo y, con ello, también el número de potenciales clientes que peregrinaban desde el otro lado de la Granvía para almorzar en su local.

Los años de mayor actividad, sin embargo, ya habían quedado algo atrás. El 'delivery', que grandes superficies como el Mercadona del barrio empezaran a vender comida preparada o la pandemia del covid-19 y el consiguiente auge del teletrabajo menguaron el número de peregrinos habituales, aunque el negocio pudo seguir funcionando. En el bar, desde el bocadillo de panceta hata la galta y el codillo al horno, el gazpacho y el pudin de postre eran los platos que más triunfaban entre los clientes, así como la simpatía y el buen humor de los dueños. Ahora, Diego no oculta su pena por tener que salir del bar de sopetón y no haberse podido despedir de la gente de otra forma. Con todo, afirma que han "alucinado" con la respuesta de la gente: "Ya sabía que tenía la mejor clientela del barrio y de las empresas de la zona, pero me ha sorprendido todo este cariño que nos han demostrado y la empatía que han tenido con nosotros".

"La verdad es que nos ha emocionado mucho", añade el matrimonio. Aunque Diego no contempla la posibilidad de volver a trabajar, Alicia, con 55 años y quien ha estado acompañada en la cocina hasta que apagaron los fogones por la entrañable Mercedes, sí que ha tenido que buscar alternativas. Es por ello que en septiembre ya tiene agendado un cambio profesional tras casi cuatro décadas a los fogones del Diego y empezará a trabajar en una empresa de cátering para colegios. "Le han dicho que tras tantos años en las 'trincheras', no tendrá problema".