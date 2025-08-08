Cinco detenidos en el aeropuerto del Prat por traslados ilegales a garajes 'low cost'

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a cinco personas y han identificado a 42 en una operación policial conjunta contra los conductores que trasladan ilegalmente a pasajeros desde el aeropuerto de Barcelona a aparcamientos de bajo precio. Fuentes policiales han informado de que la operación, denominada 'Illegal park 2', ha contado también con la participación de la Inspección de Trabajo y se han identificado 18 vehículos que servían para el traslado irregular de pasajeros hacia los garajes 'low cost'.

Los Mossos d'Esquadra han detallado que la operación tenía como objetivo controlar la actividad irregular de algunas compañías dedicadas a la recepción y estacionamiento de vehículos de usuarios del aeropuerto de El Prat. El dispositivo se ha llevado a cabo con la cobertura del gestor aeroportuario Aena.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha destacado que se trata de una actuación policial "importante". Ha manifestado en un mensaje en la red social X que el propósito era "combatir el tráfico ilegal, proteger a los usuarios y defender los derechos laborales".