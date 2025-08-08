Tráfico
Un accidente en la ronda Litoral con cuatro vehículos implicados causa retenciones en Barcelona
El siniestro ha provocado dos heridos leves, ha llevado a cortar un carril a la circulación y ha provocado fuertes retenciones
Una avería deja sin servicio tres líneas del tranvía en Barcelona durante horas
Jordi RibalaygueJordi Ribalaygue
Periodista
Periodista especializado en información local de Barcelona y el área metropolitana. Ha trabajado en El Mundo, EFE, Público, Ara, Tot Barcelona y medios locales de Sant Adrià de Besòs y Badalona. Ha colaborado en la redacción del libro 'Objectiu Venus', sobre el barrio de La Mina.
Cuatro vehículos se han visto implicados en un accidente este viernes por la tarde en la ronda Litoral de Barcelona. Dos personas han resultado heridas leves en el choque a la altura de la Barceloneta, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.
El siniestro, que ha sucedido sobre las 18:30 horas en el punto kilométrico 9,6 del cinturón viario que circunda la ciudad, ha causado fuertes retenciones entre la Zona Franca y la Barceloneta, ha indicado el Servei Català de Trànsit. La Guardia Urbana ha añadido que el accidente en la ronda Litoral ha obligado a desviar a conductores para retirar los vehículos siniestrados.
El ayuntamiento avisa que el siniestro altera el tráfico en sentido Besòs en la ronda Litoral, una de las principales vías de circulación de entrada y salida a la ciudad. El percance ha llevado a que el carril izquierdo en dirección hacia la Trinitat se cierre al tráfico. La Guardia Urbana ha informado a las 19:24 horas que el carril ha sido reabierto.
