Un accidente en la ronda Litoral con cuatro vehículos implicados causa retenciones en Barcelona

Cuatro vehículos se han visto implicados en un accidente este viernes por la tarde en la ronda Litoral de Barcelona. Dos personas han resultado heridas leves en el choque a la altura de la Barceloneta, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

El siniestro, que ha sucedido sobre las 18:30 horas en el punto kilométrico 9,6 del cinturón viario que circunda la ciudad, ha causado fuertes retenciones entre la Zona Franca y la Barceloneta, ha indicado el Servei Català de Trànsit. La Guardia Urbana ha añadido que el accidente en la ronda Litoral ha obligado a desviar a conductores para retirar los vehículos siniestrados.

🔴 #Retencions a la ronda Litoral (B-10) de Zona Franca a Barceloneta en sentit Trinitat a causa d¡un #accident pic.twitter.com/R5sWVugpf6 — Trànsit (@transit) August 8, 2025

El ayuntamiento avisa que el siniestro altera el tráfico en sentido Besòs en la ronda Litoral, una de las principales vías de circulación de entrada y salida a la ciudad. El percance ha llevado a que el carril izquierdo en dirección hacia la Trinitat se cierre al tráfico. La Guardia Urbana ha informado a las 19:24 horas que el carril ha sido reabierto.