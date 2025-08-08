En Ciutat Vella

Hospitalizado un hombre en Barcelona tras ser agredido por intentar evitar el robo de un móvil

La Guardia Urbana ha detenido al presunto ladrón, acusado de robo con violencia, y ha arrestado a otro hombre por robar en la playa del Somorrostro mientras sus propietarios se bañaban

El móvil, el objeto más deseado por los ladrones en Barcelona: siete gráficos sobre la delincuencia en la ciudad

Dos agentes de la Guardia Urbana patrullando por la Rambla, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Barcelona
Un hombre que intentó evitar el robo de un móvil en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, fue hospitalizado este jueves tras ser agredido por el presunto ladrón. La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de que ha detenido al supuesto autor del hurto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves. Según la policía, la víctima ingresada se percató de que el delincuente sustraía el teléfono a otra persona y trató de impedir que se escapara con el botín. No obstante, el ladrón se zafó golpeando al hombre para intentar huir, de acuerdo al relato de la Guardia Urbana.

Los agentes han logrado recuperar el teléfono y devolvérselo a su dueño. El detenido está acusado de un presunto delito de robo con violencia. Los móviles son el objeto que se sustrae con más frecuencia en los robos violentos en Barcelona: ocurrió en el 45% de los casos en el primer semestre de 2025.

Por otro lado, la Guardia Urbana ha explicado que agentes de la unidad de playas arrestaron el miércoles a un hombre que había hurtado un móvil y una cartera en la playa del Somorrostro, también en el distrito de Ciutat Vella, mientras sus propietarios se bañaban en el mar. La policía explica que el patrullaje de agentes uniformados y de paisano permitió detectar la actitud sospechosa del delincuente, seguirle de forma discreta, apresarlo y recuperar los enseres robados.

Hospitalizado un hombre en Barcelona tras ser agredido por intentar evitar el robo de un móvil

Hospitalizado un hombre en Barcelona tras ser agredido por intentar evitar el robo de un móvil

