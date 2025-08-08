Detenido un conductor sin carné que lanzó droga por la ventana al ser sorprendido por la policía en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo este jueves a un hombre que trató de deshacerse de una bolsa que contenía diversas sustancias estupefacientes cuando los agentes abordaron el coche que conducía. Asimismo, el arrestado carece de carné de conducir y cometió una infracción de tráfico, motivo por el que la policía le dio el alto.

El cuerpo ha informado este viernes de que los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves en el paseo de Sant Gervasi, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. La Guardia Urbana ha explicado que el infractor lanzó una bolsa con distintas drogas al ver que los agentes se dirigían hacia su vehículo. Las dosis que los policías se incautaron estaban supuestamente preparadas para su venta.

Los agentes comprobaron que el individuo no ha dispuesto nunca de licencia para conducir. Además, el vehículo no posee un contrato de seguro en vigor. El detenido está acusado de un presunto delito contra la salud pública y se le investiga también por un delito contra la seguridad vial.