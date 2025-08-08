Sucesos
Detenido un conductor sin carné que lanzó droga por la ventana al ser sorprendido por la policía en Barcelona
El arrestado cometió una infracción de tráfico y no ha dispuesto nunca de licencia para conducir, según comprobó la Guardia Urbana
Hospitalizado un hombre en Barcelona tras ser agredido por intentar evitar el robo de un móvil
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La Guardia Urbana de Barcelona detuvo este jueves a un hombre que trató de deshacerse de una bolsa que contenía diversas sustancias estupefacientes cuando los agentes abordaron el coche que conducía. Asimismo, el arrestado carece de carné de conducir y cometió una infracción de tráfico, motivo por el que la policía le dio el alto.
El cuerpo ha informado este viernes de que los hechos ocurrieron en la tarde de este jueves en el paseo de Sant Gervasi, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. La Guardia Urbana ha explicado que el infractor lanzó una bolsa con distintas drogas al ver que los agentes se dirigían hacia su vehículo. Las dosis que los policías se incautaron estaban supuestamente preparadas para su venta.
Los agentes comprobaron que el individuo no ha dispuesto nunca de licencia para conducir. Además, el vehículo no posee un contrato de seguro en vigor. El detenido está acusado de un presunto delito contra la salud pública y se le investiga también por un delito contra la seguridad vial.
- El 71% de los pisos turísticos ilegales detectados en Barcelona se esconden bajo anuncios de alquiler de temporada
- Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
- Caos en la fiesta de Ecuador en el Fòrum: los Mossos impiden el paso por exceso de aforo e investigan irregularidades con las entradas
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Sant Adrià atisba el cierre de Tersa y las centrales eléctricas e idea un nuevo barrio junto al mar
- Barcelona desaloja a los últimos habitantes de las Casas Baratas en ruinas del Bon Pastor
- Tres de cada cuatro multas impuestas a turistas en Barcelona se quedan sin cobrar
- Polémica por un vídeo de dos 'influencers' corriendo por 'La Florida' con 'olor a kebab': 'En L’Hospitalet no hacemos postureo