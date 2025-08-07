Polémica por un vídeo de dos 'influencers' corriendo por "La Florida" con "olor a kebab": "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

Un vídeo viral protagonizado por dos 'tiktokers' ha generado una significativa polémica en redes sociales por su contenido y la supuesta localización en el barrio de La Florida, en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En las imágenes, las influencers corren y expresan críticas sobre el entorno, mencionando olores, miradas y ciertas percepciones del barrio que han despertado debate entre vecinos y usuarios de la plataforma. El vídeo fue subido a las redes por la 'influencer' Mariona Pujol, quien al principio del mismo dice que están corriendo en "el barrio más 'chungo' de Barcelona", con referencia a La Florida, el barrio con la mayor densidad de población de Europa y unos de los más vulnerables del área metropolitana. La protagonista ya ha eliminado el vídeo de sus redes sociales, pero otros usuarios de redes sociales lo han compartido y criticado.

A simple vista, de hecho, no está claro ni que las 'influencers' llegaran a pisar el barrio de La Florida. Las imágenes publicadas muestran la calle Severo Ochoa y otras partes del barrio de Pubilla Cases, que también es uno de los barrios más densos y vulnerables, además de la fronteriza Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La polémica también ha abierto debate sobre y responsabilidad de los creadores de contenido en redes sociales, especialmente cuando abordan temas sensibles como la percepción de ciertos barrios o comunidades. Distintos usuarios han tachado a las dos jóvenes del vídeo de "clasistas" o "pijas" después de calificar al barrio de "chungo", decir que huele a kebab o que "se te clavan las miradas de la gente".

"Yo nací en ese barrio 'chungo' del que se ríen estas tontas. Era gente trabajadora llegada de todos los lugares de España para sacar adelante a sus familias. Ahora se graba allí gente sin inteligencia, sin conciencia, sin ética, sin dignidad, para decir que son más 'guays'", respondió un usuario en la red social X (antes conocida como Twitter).

Pero, más allá vecinos de la ciudad y otros usuarios indignados con el trato vejatorio al barrio y el municipio de L'Hospitalet, la polémica ha tenido también una respuesta política. El propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha grabado un vídeo que también ha subido a sus redes sociales a modo de respuesta. En su respuesta, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, el edil aparece corriendo y reprocha a las dos 'influencers que "en La Florida y en L’Hospitalet no hacemos postureo. Aquí no se graban clichés, se escriben historias reales".

"Algunas vienen a “descubrir” L’Hospitalet corriendo. Pues bienvenidas: aquí llevamos toda la vida haciéndolo", dice Quirós, quien además de la vida de barrio, los mercados o los bares que han caracterizado siempre a la ciudad obrera de L'Hospitalet, reivindica el éxito que tienen algunos de sus deportistas recientes más laureados, como Paula Crespí, Omar El Hilali, Jordi Alba o María Vicente. "Aquí corremos por orgullo, por barrio y por una ciudad que avanza a toda velocidad. Y si queréis vivirlo de verdad, os esperamos el año que viene en la Cursa Nocturna de L’Hospitalet. Aquí se corre en serio… y con una sonrisa", concluye el alcalde en su mensaje.