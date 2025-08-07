En sentido Tarragona
Reabre toda la AP-7 en Sant Cugat tras un accidente que ha dejado 3 heridos leves
Los cinco carriles han sido reabiertos sobre las 10.53 horas de este jueves
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Los cincos carriles de la AP-7 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentido Tarragona han sido reabiertos sobre las 10.53 horas de este jueves tras el accidente que ha obligado a cortar tres de ellos y que ha dejado 3 heridos leves.
A raíz del accidente, que se ha producido sobre las 9.06 horas y en que un coche ha volcado, un helicóptero medicalizado del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aterrizado en medio de vía para tratar a los heridos, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Aún se registran 9 kilómetros de retenciones en la carretera.
