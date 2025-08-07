En sentido Tarragona

Reabre toda la AP-7 en Sant Cugat tras un accidente que ha dejado 3 heridos leves

Los cinco carriles han sido reabiertos sobre las 10.53 horas de este jueves

Una nueva promoción residencial de 63 viviendas relanza el barrio de Volpelleres en Sant Cugat

Aterriza un helicóptero medicalizado en la AP-7 en Sant Cugat (Barcelona) por un accidente

Aterriza un helicóptero medicalizado en la AP-7 en Sant Cugat (Barcelona) por un accidente / SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

Europa Press

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los cincos carriles de la AP-7 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentido Tarragona han sido reabiertos sobre las 10.53 horas de este jueves tras el accidente que ha obligado a cortar tres de ellos y que ha dejado 3 heridos leves.

A raíz del accidente, que se ha producido sobre las 9.06 horas y en que un coche ha volcado, un helicóptero medicalizado del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aterrizado en medio de vía para tratar a los heridos, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Aún se registran 9 kilómetros de retenciones en la carretera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 71% de los pisos turísticos ilegales detectados en Barcelona se esconden bajo anuncios de alquiler de temporada
  2. Caos en la fiesta de Ecuador en el Fòrum: los Mossos impiden el paso por exceso de aforo e investigan irregularidades con las entradas
  3. El banquero de Londres que dejó su empleo para dirigir un restaurante histórico en Collserola
  4. Adiós a este reconocido restaurante de Barcelona: los vecinos de Poblenou lamentan el cierre de este local de cocina catalana
  5. Sant Adrià atisba el cierre de Tersa y las centrales eléctricas e idea un nuevo barrio junto al mar
  6. Mataró experimenta un cambio de hábitos turísticos y llena el mes de agosto con más visitantes internacionales
  7. Barcelona desaloja a los últimos habitantes de las Casas Baratas en ruinas del Bon Pastor
  8. Dos estaciones del metro de Barcelona acogen una nueva prueba piloto para aliviar el calor crónico en los andenes

Reabre toda la AP-7 en Sant Cugat tras un accidente que ha dejado 3 heridos leves

Reabre toda la AP-7 en Sant Cugat tras un accidente que ha dejado 3 heridos leves

Los parques metropolitanos se preparan para futuras sequías extremas con praderas floridas y mejoras del terreno

Los parques metropolitanos se preparan para futuras sequías extremas con praderas floridas y mejoras del terreno

Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell

Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell

El barrio más denso de Europa está muy cerca de Barcelona

El barrio más denso de Europa está muy cerca de Barcelona

Barcelona inspecciona la fiscalidad de los pisos turísticos: ya ha recaudado 287.031 euros con las primeras 20 empresas

Barcelona inspecciona la fiscalidad de los pisos turísticos: ya ha recaudado 287.031 euros con las primeras 20 empresas

Baja la persiana este conocido restaurante de Barcelona: los vecinos de Poblenou lamentan su cierre

Baja la persiana este conocido restaurante de Barcelona: los vecinos de Poblenou lamentan su cierre

Polémica por un vídeo de dos 'influencers' corriendo por "La Florida" con "olor a kebab": "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

Polémica por un vídeo de dos 'influencers' corriendo por "La Florida" con "olor a kebab": "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones

Barcelona llegará a su pico máximo de calor este día: últimas previsiones