Reabre toda la AP-7 en Sant Cugat tras un accidente que ha dejado 3 heridos leves

Los cincos carriles de la AP-7 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentido Tarragona han sido reabiertos sobre las 10.53 horas de este jueves tras el accidente que ha obligado a cortar tres de ellos y que ha dejado 3 heridos leves.

A raíz del accidente, que se ha producido sobre las 9.06 horas y en que un coche ha volcado, un helicóptero medicalizado del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aterrizado en medio de vía para tratar a los heridos, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Aún se registran 9 kilómetros de retenciones en la carretera.