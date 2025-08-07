¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?

Barcelona ha estrechado notablemente el cerco esta semana a una actividad turística muy delicada, el llamado 'pub crawl'. Se trata de itinerarios por diferentes locales y 'pubs' de la ciudad para tomar chupitos a precios de oferta o incluso incluidos todos en una tarifa plana a modo de 'tíquet' del tour. La consecuencia para los participantes, cuando no la motivación, ha hecho que se conozca popularmente esta actividad como "rutas de borrachera". Se publicitan fundamentalmente por internet y en inglés. Con una rápida búsqueda cualquiera puede hallar varios anuncios actuales.

Uno de los 'tours' se promociona en la red ofreciendo apuntarse a un recorrido por "los mejores bares y discotecas de la ciudad", a cambio de abonar un depósito de 10 euros. Promete una "visión inigualable de la vibrante vida nocturna" de Barcelona, con "guías expertos y divertidos" y salidas durante todas las noches de la semana a partir de las 22:30 horas. El punto de encuentro es un "bar céntrico y genial justo al lado de la Rambla", con nombre y dirección especifica. Otro anuncio, como explicó EL PERIÓDICO el verano pasado, prometía "una fiesta extravagante sin fin con chupitos gratis en cada esquina": "Te llevaremos a un recorrido relámpago por los lugares más populares de Barcelona, donde el ambiente es eléctrico y las bebidas fluyen".

El Ayuntamiento de Barcelona prohibió ya en 2012 este reclamo turístico en Ciutat Vella de las 19:00 a las 07:00 horas. El pasado 1 de junio amplió el veto al Eixample. Y ahora lo ha extendido a toda la ciudad y durante las 24 horas del día. La restricción a las rutas alcohólicas en Barcelona estará vigente durante cuatro años y pretende "garantizar la convivencia ciudadana, el descanso vecinal y la salud pública". El acuerdo lo ha firmado el alcalde, Jaume Collboni, y ahora se abre un período de 20 días de información pública, en el que se pueden presentar alegaciones para enmendar el texto.

Una vez superado ese plazo, la medida se aprobará definitivamente y entrará en vigor. El decreto prohíbe organizar, vender o realizar circuitos o itinerarios por diversos establecimientos de concurrencia pública o locales de ocio nocturno de Barcelona, así como trasladar a los participantes por estos trayectos etílicos. También veta la difusión publicitaria de este tipo de recorridos.