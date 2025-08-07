Los socorristas de Barcelona mantienen la huelga tras rechazar la oferta del ayuntamiento

La huelga de socorristas de las playas de Barcelona continúa y cumplirá una semana este viernes, después de que la oferta del Ayuntamiento de Barcelona y la empresa concesionaria, FCC, haya sido desechada. La CGT, convocante del paro, ha informado esta jueves por la noche de que la protesta del equipo de salvamento -formado por unos 80 trabajadores- proseguirá después de que la mayoría de la plantilla haya desechado la propuesta de acuerdo que el consistorio y la compañía pusieron sobre la mesa este miércoles en una reunión de mediación auspiciada por el Departament de Treball.

El sindicato ha juzgado que la proposición era insuficiente. El acuerdo ha sido sometido a votación y, según ha comentado la CGT, el rechazo no ha sido unánime.

El sindicato, que reclama alargar la temporada de trabajo para los socorristas e incrementar la plantilla de vigilantes, ha explicado que el ayuntamiento ha ofrecido una semana más de trabajo para los contratados para la temporada alta de baño, extendiéndola del 30 de mayo al 13 de septiembre, y dos puestos más en el operativo de las playas. De aplicarse, la temporada alta de empleo para los vigilantes sería de tres meses y medio, pero el sindicato quiere que se prolongue durante cinco meses.

Además, la CGT señala que el ayuntamiento plantea que el servicio de socorrismo en temporada baja concluya el 27 de septiembre, con dos fines de semana adicionales de trabajo en octubre. En cambio, el comité de huelga defiende empezar el dispositivo el 15 de marzo y ampliarlo hasta el 15 de noviembre, ofreciendo 246 jornadas laborables a los empleados con contrato para todo el operativo, en vez de los 172 días de servicio que afirma que el consistorio concede con su oferta. Por otro lado, el sindicato reprocha al gobierno municipal que no prevea empezar a renovar los módulos de socorrismo en las playas hasta finales de 2026, "lo cual perpetúa las deficiencias hasta la próxima temporada", afea.

"El ayuntamiento sigue basando sus necesidades exclusivamente en los datos de afluencia de usuarios en la arena, ignorando por completo la cantidad de personas que se encuentran en el agua o en las zonas aledañas al paseo marítimo", recrimina la CGT. Aún más, culpa al consistorio de actuar con una "visión limitada e incompleta" sobre el dispositivo de socorrismo. "Genera un diseño de servicio ineficaz, lo que demuestra una falta de conocimiento profundo", acusa.

Con el pulso enquistado, el sindicato ha expresado su "voluntad de seguir trabajando por una solución al conflicto" y "abrir diálogo", aunque ha advertido de la "falta de avances poco significativos" para resolverlo. Los representantes de los huelguistas han afirmado que, por ahora, no están llamados a una nueva negociación. La CGT ha manifestado que "el servicio de salvamento y socorrismo requiere de un rediseño inmediato, acorde a la realidad del litoral barcelonés, con garantías de seguridad para los usuarios y condiciones laborales dignas para la plantilla".