Los parques metropolitanos se preparan para futuras sequías extremas con praderas floridas y mejoras del terreno

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha retomado las tareas de mantenimiento de sus parques que estaban paralizadas debido a las restricciones de agua, que se aplicaron en los últimos años debido a la situación de sequía extrema que azotó a buena parte del territorio catalán. Entre estas actividades se encuentran la puesta a punto de las instalaciones de riego por aspersión y el resiembrado de céspedes y praderas, fundamentales para conservar estos espacios verdes en "óptimas condiciones". Actualmente, con la fase de normalidad ya establecida, el servicio integral de mantenimiento "puede desarrollarse sin limitaciones hídricas, aunque siempre bajo criterios de consumo racional del agua", recuerda el AMB en un comunicado.

Entre las principales actuaciones realizadas tras el levantamiento de las restricciones destaca la revisión, reparación y puesta en marcha de las instalaciones de riego por aspersión, que llevaban detenidas desde febrero de 2023 debido a la situación excepcional. Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza total de las redes de saneamiento, que hasta ahora solo se inspeccionaban anualmente y solo se utilizaba agua en casos necesarios para eliminar obstrucciones importantes. También se ha realizado una "reposición global de los pavimentos de sauló", un tipo de tierra compactada, donde anteriormente solo se reparaban fragmentos puntuales ante la aparición de surcos profundos.

En cuanto a las medidas estructurales, el AMB remarca que ha trabajado durante el periodo de sequía —como ya hizo en las sequías de 2007 y 2008— en cuatro líneas estratégicas para adaptar los parques metropolitanos a futuros episodios de escasez hídrica y sequías extremas. En primer lugar, se han realizado "mejoras del terreno" en doce parques para optimizar las condiciones de plantación de más de 600 árboles. "Estas intervenciones aumentan la capacidad de retención del agua de lluvia, lo que permite que el arbolado disponga de más recursos hídricos", asevera la administración metropolitana.

Además, se han renovado más de 2.000 metros de redes generales de agua para "reducir fugas" y se ha ampliado la instalación de riego automático con más de 70 sectores de riego por goteo. También se ha renovado y ampliado el sistema de telegestión del riego en once parques, "facilitando un uso más eficiente y controlado del agua". Una de las medidas más destacadas ha sido la transformación de 4.000 metros cuadrados de césped y praderas regadas en praderas floridas. Este tipo de vegetación, dice el AMB, "respeta el ciclo biológico natural y contribuye a reducir el consumo de agua", además de favorecer la biodiversidad. Esta iniciativa ha ido acompañada de la revisión y selección de especies de árboles y arbustos más adaptados a las condiciones de altas temperaturas y sequía, sustituyendo aquellas que estaban pendientes de reposición.

Finalmente, se han plantado más de 27.000 unidades de plantas adaptadas al estrés hídrico, que requieren un menor consumo de agua, consolidando así un modelo de parques más resilientes y sostenibles frente al cambio climático y sus efectos.