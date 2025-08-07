Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell

En 2010, el Paddock aún resistía como una de las últimas referencias comerciales de gran formato en Sabadell (Vallès Occidental). Pero su verdadero momento de gloria había quedado atrás. Fue en los años noventa cuando este centro comercial del Eix Macià alcanzó la plena ocupación con hasta 70 locales funcionando a pleno rendimiento. Aquel modelo de galería, con pasillos interiores, escaleras mecánicas y decenas de pequeños establecimientos, respondía a otra época. Hoy, ese espacio está a punto de transformarse.

La inmobiliaria Andinvest, liderada por el sabadellense Miquel Monràs, ha comprado el complejo con el objetivo de eliminar el concepto de centro comercial tradicional y sustituirlo por un nuevo formato con grandes operadores. Una inversión de siete millones de euros permitirá reconvertir los 9.000 m² del edificio en cuatro grandes locales independientes, en un proyecto que pretende convertirse en el motor económico del Eix Macià y relanzarlo como polo comercial de referencia.

“Queremos romper con el modelo de galería. Vamos a dividir el espacio como si fuera un pastel: dos grandes locales por planta, sin zonas comunes, sin pasillos, con superficies amplias y diáfanas que permitan atraer operadores potentes”, explica Monràs.

La reforma afectará a todo el edificio. En la planta inferior se ubicará un gran supermercado —con un contrato ya firmado con una cadena alimentaria aún no desvelada—. En las plantas baja y primera se distribuirán dos locales enfocados al retail de alto impacto, especialmente del sector moda y deporte. En la segunda planta se mantendrá el gimnasio Synergym, que continuará con su actividad actual, aunque podría ampliarse a medida que avance el proyecto.

Finalizado en 2026

El proyecto se presentará en otoño de este año y las obras podrían comenzar a principios de 2026. La duración estimada es de entre cuatro y cinco meses, con el objetivo de entregar los locales a los operadores en verano y permitir su implantación de cara a una apertura al público antes de finalizar ese mismo año.

La operación se ha gestado durante más de un año. Tal como avanzó Ràdio Sabadell en su momento, los antiguos propietarios, a través del sabadellense Lluís Figueras, llevaban tiempo buscando inversores capaces de relanzar el espacio. La pandemia fue la puntilla definitiva para un inmueble que ya estaba en declive desde hacía años. Entre 2016 y 2018, un grupo francés invirtió 1,5 millones de euros en un intento de revitalización que no logró revertir la situación. Fue entonces cuando Monràs —hijo de uno de los promotores originales del boulevard— decidió tomar las riendas y apostar por una renovación integral.

“El objetivo es darle la vuelta. Recuperar lo que fue históricamente el Paddock, pero adaptado al presente. Sabadell tiene potencial para tener dos zonas comerciales fuertes, y el Eix Macià puede estar al nivel de la Rambla”, asegura Monràs.

No se trata solo de una transformación arquitectónica. El contexto urbano acompaña. A escasos metros del Paddock, ya se están ejecutando las obras para la llegada de Mercadona, una clínica de Sanitas y un nuevo restaurante Burger King. Tres operadores que consolidan la reactivación de una zona que llevaba años desdibujada y que ahora parece cobrar un nuevo sentido comercial. A ello se suma la inversión pública anunciada por el Ayuntamiento, que destinará 12 millones de euros a mejorar el espacio público, ampliar aceras, reordenar el tráfico y humanizar el Eix Macià como gran bulevar comercial.

El gobierno municipal (PSC y Junts) considera este corredor como un eje estratégico para el futuro económico de Sabadell. Y aunque la Rambla sigue siendo el centro neurálgico del retail urbano, con marcas como Zara o Mango concentrando el flujo peatonal, el Eix Macià aspira a convertirse en un foco complementario: más abierto, más moderno y con un modelo de gran formato.

Desde Andinvest insisten en que no buscan competir con la Rambla, sino complementarla: “Sabadell es lo suficientemente grande como para tener dos zonas comerciales de alto nivel. El Eix Macià puede recuperar la vitalidad que tuvo entre 2010 y 2015 si conseguimos atraer a los operadores adecuados”.