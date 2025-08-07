Endesa y Naturgy cerrarán sus centrales a las puertas de Barcelona: cinco claves de un cambio histórico

No es inminente, pero las últimas fábricas de la luz de Sant Adrià de Besòs cerrarán en menos de 25 años y pondrán fin a más de un siglo de producción eléctrica en el entorno de Barcelona, con la salvedad de la central térmica existente en el puerto. Endesa ha confirmado esta semana a EL PERIÓDICO que prevé clausurar las dos plantas de ciclo combinado del Besòs en las próximas décadas. También cesará la actividad de Naturgy en la zona, dado que opera sobre terreno de Endesa, quien tiene el poder para decidir sobre su propiedad a las puertas de la capital.

La fecha para desmantelar las centrales dependerá del momento y las circunstancias, apunta Endesa, pero admite que trabaja con la perspectiva de que las instalaciones dejen de estar operativas en algún momento de aquí a 2050. El ayuntamiento de Sant Adrià ha empezado a idear un nuevo barrio que, a largo plazo, ocupe la franja frente al mar tomada por las eléctricas y la incineradora de basura de Tersa, que el consistorio reclama que se traslade fuera del municipio. La transición aún embrionaria que se vislumbra tiene repercusiones medioambientales, urbanísticas, sociales e, incluso, históricas.

La futura clausura de las centrales del Besòs es fruto del plan estratégico de la empresa matriz de Endesa, Enel, para dejar de quemar combustibles fósiles. Prescindirá también del gas natural, el combustible esencial en las plantas eléctricas emplazadas junto al río, donde se generaron más de tres millones de megavatios en 2023. Enel se ha comprometido a abandonar el negocio del gas natural y suministrar toda su energía mediante fuentes renovables.

El viraje responde al Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, que instan a acabar en 2050 con los gases de efecto invernadero, contribuyentes del calentamiento global y el cambio climático. Enel se reta a cumplir el objetivo una década antes, en 2040. De ceñirse a ese calendario, a las centrales en el límite con Barcelona les quedarían menos de 15 años de vida.

“Los gases de efecto invernadero son un problema global”, recuerda Joaquim Rovira, investigador del laboratorio de toxicología y salud medioambiental de la Universitat Rovira i Virgili. “Con el cierre, Barcelona reducirá su huella de carbono, pero el problema continuará igual si se sigue quemando en otros países, en el sur de Francia o en Tarragona, porque los gases se mezclan en la atmósfera”, avisa. El científico remarca que será clave que la fuente de energía que reemplace a los ciclos combinados sean renovables que no dispersen polución para que no quede en un “brindis al sol”.

En 2023, las dos factorías eléctricas de Sant Adrià diseminaron 1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Para hacerse una idea, Barcelona estima que expulsó 2,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero aquel mismo año.

“Las plantas de ciclo combinado emiten sobre todo óxidos de nitrógeno y pueden generar partículas muy finas, aunque el gas es una fuente de combustión mucho más limpia que el carbón o la incineración de residuos”, distingue Rovira. Según datos de 2023 del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, las centrales del Besòs también esparcieron 1.725 toneladas de monóxido de carbono y 887 toneladas de óxidos de nitrógeno, entre otras dispersiones al aire y también al agua.

Rovira evalúa que, con la clausura, la calidad el aire en Sant Adrià, Barcelona y su entorno “mejorará, sobre todo cuando haya episodios anticiclónicos en invierno, cuando no se forma un penacho de dispersión que aleje la contaminación de los residentes y cae allí mismo”. “¿Pero la calidad será excelente? Temo que no, hay otras fuentes como Tersa, las rondas y la calefacción, y podría mejorar mucho con un transporte público eficiente, sacando coches de la ecuación”, plantea.

Instalaciones de Endesa y Naturgy, en las plantas de ciclo combinado del Besòs, en Sant Adrià. / MANU MITRU

El nombre del barrio de La Catalana revela el nexo que lo liga con la industria eléctrica. Bautizado así por la extinta fábrica de la Catalana de Gas, es el más próximo a la parcela que comparten Endesa, Naturgy y Tersa. El vecindario ha multiplicado por siete su población desde principios de siglo. Desde 2007, se han construido 1.162 viviendas, el 41% de las edificadas en Sant Adrià, a medida que se ha reformando creciendo hacia el polígono.

Los vecinos consultados coinciden en reprovar que las eléctricas y la incineradora sigan lindando con el barrio: hablan de “malos olores”, “contaminación del aire”, “impacto visual” por vivir delante de chimeneas y naves industriales, “injusticia” por no recibir compensación por “tragar gran parte de la basura del resto” de Barcelona y, ante todo, inquietud por que la polución dañe la salud.

“Es por lo que mayormente están preocupados: no sabemos si lo que se quema arde en condiciones o no ni si se dispersan dioxinas cancerígenas”, señala Enrique Ordiñaga, miembro de la Asociación de Vecinos de La Catalana. Dice que será “perfecto” si los ciclos combinados desaparecen durante el próximo cuarto de siglo, pero subraya que muchos habitantes no llegarán a verlo. “Los que queden ganarán, pero preocupa cuáles son las medidas de seguridad y de control ahora”, enfatiza.

Las centrales eléctricas y la incineradora se asientan sobre casi 12 hectáreas junto a la playa, entre la desembocadura del río y el Port Fòrum. Sant Adrià prefigura darles nueva vida si quedan libres de industria. Si bien no hay nada concreto por ahora, el gobierno municipal prefiere habitar el lugar con viviendas, además de plantar zonas verdes y edificaciones quizá vinculadas al polo tecnológico y educativo que se conforma en el contorno.

Instalaciones de la central de ciclo combinado de Endesa en Sant Adrià de Besòs, cerca del límite con Barcelona. / MANU MITRU

El teniente de Territorio y Medio Ambiente, José A. Gras, ve posible sincronizar el desmantelamiento de las plantas de energía con el de la incineradora, si bien falta que se avengan los dueños de Tersa, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana. “Los ciclos combinados están en suelo privado y, si Tersa se va, los propietarios tendrían un suelo con un valor importante para poder transformarlo”, comenta. Endesa tiene otros antiguos terrenos industriales en Sant Adrià inmersos en la próxima remodelación en torno a las Tres Xemeneies.

Sant Adrià está estrechamente asociada a la industria eléctrica en Catalunya. Alberga centrales productoras desde 1912 sin interrupción, a un lado y otro de la desembocadura del Besòs. Fuente de tensiones por la contaminación y de identidad por la monumentalidad de las Tres Xemeneies, la localidad cerrará una larga etapa trascendente en su configuración con el fin de ambos grupos de ciclo combinado, uno activo desde 2002 y otro desde 2011 en el mismo solar donde una primitiva central de carbón ya se instaló en 1915.

Gras propone que el cambio lleve a “construir un ecosistema de metabolismo urbano” para que, si la incineradora se muda como Sant Adrià persigue, una nueva instalación sea básica para renovar la infraestructura de generación de energía en el área metropolitana. “Se trata de que haya un sistema de economía circular que permita sacar más rendimiento en términos energéticos y de sostenibilidad aprovechando una nueva incineradora, con una tecnología más avanzada y alejada de núcleos urbanos, pero suficientemente céntrica para gestionar residuos con eficiencia”, dibuja.