Barcelona inspecciona la fiscalidad de los pisos turísticos: ya ha recaudado 287.031 euros con las primeras 20 empresas

Barcelona tiene en el punto de mira la actividad de los pisos de uso turístico- (HUT), unos 10.300 con licencia en la actualidad, para asegurarse de que cumplen con la fiscalidad que les corresponde. Además de haber anunciado la eliminación de todos ellos en 2028, el ayuntamiento está chequeando a las empresas operadoras para comprobar si pagan el impuesto de actividades económicas (IAE) que les corresponde. Con los primeros 20 expedientes finalizados ya ha recaudado 287.031 euros, y en los próximos tres años culminará la inspección a 463 empresas propietarias o explotadoras de dichas viviendas.

Según ha explicado este jueves el teniente de alcalde de Economia, Jordi Valls, el Instituto Municipal de Hacienda (IMH) está empezando a obtener los primeros resultados del Plan de regularización fiscal en el sector turístico 2025-2028: una batería de inspecciones para poner al día el IAE en el sector de alojamientos turísticos, en colaboración con la ATC (Agència Tributària de Catalunya). De ese modo, se puede verificar si las empresas están dadas de alta de la actividad y si pagan lo que les corresponde por explotar HUTs siempre y cuando superan ingresos de un millón de euros al año.

Valls ha señalado que la medida forma parte de las "políticas públicas dentro del ámbito del turismo" y que la "obligación del ayuntamiento es inspeccionar y velar" por el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales. Ha evitado hablar de fraude fiscal, porque pueden darse casos involuntarios o de datos no coincidentes. Algunas actas acaban con "conformidad" y otras con "regularización", ha dicho, pero los afectados pueden presentar recursos.

El plan municipal, en tres fases, supondrá inspeccionar a 463 empresas que gestionan 2.281 HUTS y 280 apartamentos turísticos (en edificios completos). En una primera etapa Generalitat y ayuntamiento han podido cruzar los datos de las personas jurídicas censadas en epígrafes del IAE relacionados con el alquiler de inmuebles y el hospedaje, ha precisado el consistorio. Mientras que en la segunda fase --en marcha y hasta 2026-- se ha procedido al control a 99 de ellas que tributan IAE y aglutinan 1.300 pisos de uso turístico, y a otras 3 que suman 105 apartamentos. Hasta la fecha, ha avanzado Valls, con una veintena de expedientes culminados se han generado 47 liquidaciones que han posibilitado recaudar 287.031,26 euros, a la par que aumentar el padrón anual de IAE en 79.834,61.

El plan también abarca a hoteles, apartamentos y albergues de personas jurídicas que han pagado el impuesto autonómico de estancia, pero el ayuntamiento hoy solo ha hecho balance de las viviendas de alquiler por días.

Múltiples objetivos

Con la regularización de los HUTs se pretende verificar la solvencia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el ajuste a la legalidad tributaria de las empresas que gestionan y alquilan viviendas de uso turístico. Pero además se puede detectar si se han hecho obras de reforma o instalaciones sin abonar el correspondiente impuesto o sin las necesarias licencias urbanísticas.

Pero entre sus objetivos figura no solo asegurar que se haya dado el alta de IAE en el caso de empresas con más de un milló n de euros de cifra de negocio anual, sino a la par regularizar o actualizar superficies de HUTS, así como número de alojamientos gestionados por cada una, corregir cuotas (al cambiar el epígrafe de alquiler de vivienda convencional, con impuesto nacional, por el de vivienda turística, que es municipal. Y también actualizar el valor catastral a efectos de IBI si es preciso.

El plan inspector 2025-2028 se activó en el tercer trimestre 2024 y desplegará su tercera y última fase entre 2026 y 2028, la "más contundente", hasta haber inspeccionado al resto de empresas que se dedican a esta actividad, pero que no constan como declarantes de ninguna actividad económica a la AEAT en el ejercicio 2023 o a ninguna relacionada con el hospedaje.