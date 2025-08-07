El conflicto de los 'diables' se dejará notar en las fiestas de Gràcia 2025 con ausencias simbólicas

La fiesta mayor de Gràcia contará la semana que viene con actos masivos de cultura popular, como es tradición. La sorprendente suspensión el año pasado de la programación de las 'colles' por un enfrentamiento entre 'diables' causó un profundo disgusto en el tejido asociativo. Así pues, la Vila respira tranquila porque habrá pasacalles, correfoc y el resto de ingredientes del ritual festivo del 15 al 21 de agosto. Pero la recuperación de las actividades no significa que haya habido una reconciliación total, ni mucho menos.

En algunos actos habrá ausencias o elementos que evidenciarán el malestar latente. La crisis nació hace tres años del enfrentamiento entre la Colla Vella de Gràcia -los 'diables' históricos- y la Coordinadora de 'Colles' de Cultura Popular de Gràcia (CCCG) -que tiene una vocalía de fuego para los 'diables'-. Culminó el año pasado con un divorcio asociativo que tenía mucho componente personal, aseguran fuentes conocedoras, sin un único detonante. Tras la renovación de la junta de las dos entidades a lo largo de este año, se ha logrado una paz precaria que ha posibilitado recuperar la plena actividad en las fiestas 2025. Incluso se ha ensayado esta paz en el correfoc del Camp d'en Grassot de junio.

Las 'colles de diables' de Gràcia sellan la paz y vuelven al correfoc / Manu Mitru

Pero dos semanas antes del pregón, las dos entidades protagonistas han emitido comunicados a través de Instagram en los que airean sus discrepancias. Por un lado, la Colla Vella denunció el viernes "las condiciones discriminatorias impuestas por la Coordinadora para poder salir en Fiesta Mayor". "Participamos pero no solos iguales", lamenta la nota. "Lo hacemos por amor a la Vila y a la cultura popular, pero no aceptamos ser ciudadanos de segunda dentro de la fiesta que también hemos construido durante décadas", remacha.

Como ejemplo de los agravios e "imposiciones silenciosas" que sufre, señala tener que salir siempre los últimos en los pasacalles "como castigo simbólico", no tener "voz ni voto" en las decisiones colectivas y no poder traer al Correfoc su propia pirotecnia. Siente que el "encaje temporal" que les han propuesto es una "marginación institucionalizada".

La Coordinadora respondió al día siguiente con otra nota pública: "Creemos en el diálogo entre entidades para llegar a acuerdos y seguiremos defendiéndolo fervientemente. Pero tenemos que ser firmes señalando los mensajes sesgados y rebatiéndolos con hechos". Explica que en el último medio año se ha reunido cuatro veces con la Vella y han intercambiado "decenas de correos electrónicos", y subraya que la 'colla' crítica "expresó su voluntad de darse de baja" de la Coordinadora.

Esta salida, argumenta, les deja lógicamente sin voz ni voto en la asamblea general de la entidad conjunta. Tampoco pueden regirse por las mismas normas y régimen sancionador que el resto, así que la CCCG considera que "hay que definir" otras reglas específicas para una 'colla' que participará de los actos sin ser integrante. Por todo ello, aboga por "un diálogo sereno, constructivo y sin reproches" que permita "llegar a un encaje definitivo".

Ausencias simbólicas

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el malestar tendrá como concreción práctica varias ausencias de la Vella. La 'colla' ha comunicado que no prevé asistir a la foto de familia, la comida de fiesta mayor y el Timbgrallers (15 de agosto), así como a la Tabalada y los Versots satíricos (21 de agosto). Con la participación en los actos oficiales y el plante a las citas más lúdicas pretenderían visibilizar su disconformidad y de paso evitar que pueda haber algún encontronazo indeseado entre miembros de diferentes 'colles'. Con tanta pólvora, cualquier chispa podría ser explosiva.

Ninguna de las dos entidades ha vuelto a pronunciarse esta semana, mientras el resto de colectivos de la fiesta acelera gestiones para tenerlo todo listo el jueves que viene, día 14, cuando el pregón abra la edición 2025. Las comisiones vecinales están inmersas en la recta final de elaboración de decorados para las 23 calles y plazas participantes. La Fundació Festa Major también ultima preparativos. Pone en valor los "grandes avances hechos por las dos partes" y espera que el armisticio aguante al menos dos semanas más: "Confiamos que la fiesta se pueda desarrollar con la mayor harmonía posible".