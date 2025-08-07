Gastronomía
Baja la persiana este conocido restaurante de Barcelona: los vecinos de Poblenou lamentan su cierre
Restaurante Gegant: qué bacalao en un menú de mediodía con mantel
Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana
Neus Castellet
El cocinero Joan Vallès abrió en enero 'Gegant' para dar voz a la cocina catalana en un entorno en el que proliferan las cafeterías y bares con una estética mucho más moderna. En un espacio minúsculo y poco renovado adquirieron relevancia muy pronto con un restaurante que ensalzaba la gastromía tradicional, pero que se ha visto obligado a cerrar pronto pese al éxito entre los locales.
Con un menú de mediodía de calidad alrededor de los 20 euros y con platos que querían entremezclar lo extraordinario con lo normal, como los Gegants, obtuvieron fama en Poblenou. Pero ocho meses después de la apertura, el restaurante cierra las puertas. Lo hemos disfrutado mucho. Gracias por vuestra acogida", han escrito en Instagram. La publicación no ha tardado en ser compartida en el barrio y los vecinos no han dudado en comentar. "Os echaremos de menos", "una gran pérdida para el barrio", "Faena sencilla y bien hecha. Tuvimos la suerte de ir dos veces y esperamos reencontrarnos pronto" o "perdemos otro restaurante de calidad" son los mensajes que les han dejado a Joan Vallès, Iván Fernández y Jordi Mestre, las caras visibles de este reciente proyecto.
Este cierre se suma también a los de otros dos locales de la calle Pujades que también han cerrado sus puertas este verano, Labath y Bajarí. Pese al gran número de empresas que abundan por la zona, los lugares de ocio y restauración son mucho menores que en otras zonas de Barcelona. Por ello, 22@Network ha pedido modificar el Pla d'Usos de Sant Martí para que sea más fácil abrir bares y restaurantes en una zona en la que abundan sitios de 'brunch' o locales modernos, pero donde los vecinos y trabajadores no encuentran estaurantes de toda la vida como 'Gegant', con menús de mediodía y platos típicos de la cocina mediteránea.
