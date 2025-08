Tres de cada cuatro multas impuestas a turistas en Barcelona se quedan sin cobrar

Barcelona logró recaudar menos del 20% del importe de las sanciones por infracciones de convivencia e incivismo que la Guardia Urbana y los inspectores del ayuntamiento impusieron en 2023 y 2024. Con datos hasta enero de 2025, el informe redactado por una comisión técnica de expertos a la que el consistorio encomendó identificar deficiencias a subsanar en el procedimiento sancionador constató el “bajo porcentaje de cobro efectivo de las sanciones impuestas”, debido a los descuentos aplicados que reducen la cantidad reclamada en primera instancia y a la amplia morosidad por los impagos que las multas por incumplimientos de las ordenanzas municipales encadenan un año tras otro.

Los datos recabados en el análisis del consejo asesor revela que solo una cuarta parte de los turistas que fueron multados en Barcelona saldaron las 22.499 sanciones que se les impusieron en los dos últimos años. Se trata de faltas a la ordenanza de civismo, de medio ambiente, de vía pública o de la ley de seguridad ciudadana. El tanto por ciento de visitantes afincados en el extranjero que liquidaron multas en 2023 y 2024 se sitúa muy por debajo del número de residentes en España y empresas locales que abonaron las amonestaciones, con porcentajes algo superiores al 60%.

“En las sanciones impuestas a personas no residentes en el Estado español que no se pagan voluntariamente, no se aplica todo el proceso sancionador, quedando inactivas hasta el momento en que prescriben”, sostiene el estudio de los expertos. “Se debe, por un lado, a que a menudo la dirección que se da es el hotel y no su domicilio habitual -desmenuza-. Y, por otro lado, porque las sanciones derivadas de convivencia impuestas a este colectivo no se gestionan a través de las empresas que realizan la gestión recaudatoria en el extranjero”.

Barcelona abrió 65.943 expedientes sancionadores en 2023 y 70.274 en 2024 por violaciones a las normativas municipales sobre convivencia, vía pública y medio ambiente. De esos 136.217 procedimientos, las infracciones que se castigaron en más ocasiones se deben a botellones, orinar en la calle, venta ambulante sin permiso de comida y bebidas y arrojar basura ignorando los horarios habilitados y los contenedores pertinentes al tipo de fracción.

El consumo de alcohol fuera de espacios autorizados en la vía pública sumaron 71.028 sanciones entre los dos últimos años. Cosechó el 52,14% de todos los castigos. Las micciones en la calle motivaron el 7,72% de las multas de los últimos ejercicios. Los ‘lateros’ y otros vendedores de alimentación sin licencia recibieron casi 7.000 denuncias, mientras que 4.361 expedientes se originaron por lanzar desechos en los contáiners no correspondientes o por no retirar los sacos de escombros en los horarios fijados.

Más del 80% de los sancionados identificados en 2023 y 2024 encajaron una sola multa del ayuntamiento. No obstante, hay casos llamativos de infractores tenaces en recaer en la falta: tanto en 2023 como en 2024, más de 1.800 expedientados acumularon de tres a cinco sanciones; a más de 240 se les endosaron de seis a 10 multas y más de medio centenar amasaron de 11 a 25 amonestaciones por año. Hubo incumplidores todavía más pertinaces: 16 infractores concentraron 2.136 expedientes sancionadores en 2023, que equivalen a 133 por persona, y se saldaron 417 multas, el 19,52% de las tramitadas. En 2024, 12 infractores acapararon 758 expedientes, equivalentes a 63 sanciones por cabeza, y se liquidaron 175 multas, el 23,09% de las impuestas a los multirreincidentes.

¿Cuánto se paga de promedio por una multa en Barcelona? La respuesta varía según el tipo de infracción, también si la atención se fija en el importe habitual que se reclama en primera instancia al levantarse la denuncia o el que se acaba por satisfacer, una vez pasado el filtro de los descuentos.

La cuantía media de las multas antes de las rebajas por sufragarlas con antelación fue de 205 euros en 2023 y subió a 242 euros en 2024. No obstante, la cantidad fue calcada ambos años, 74 euros, si se observa la que los sancionados acabaron abonando. Entre un año y otro, bajó la suma que se saldó por las denuncias por casos de incivismo (se redujo de 43 a 38 euros de media) y aumentó la que se reclamó costear por incumplimientos en materia de medio ambiente (ascendió de 173 a 216 euros).

De los 13,48 millones de euros exigidos en primera instancia en los 65.943 expedientes iniciados en 2023, el consistorio percibió 2,65 millones por las 35.796 multas pagadas, un 19,67% sobre el montante en principio anotado. El balance fue similar al año siguiente: se incoaron 70.274 denuncias por un valor bruto de 16,99 millones de euros que, con las deducciones por pronto pago y el débito acumulado, menguaron hasta 2,44 millones que el ayuntamiento ingresó por 32.903 amonestaciones costeadas.

Por conceptos, Barcelona cursó 95.347 multas de acuerdo a la ordenanza de civismo en 2023 y 2024, por un importe de 14,38 millones de euros, de las que cobró 52.380 sanciones y recaudó 2,1 millones, el 15% de la suma total previo a descuentos. En infracciones de seguridad ciudadana, se saldaron el 19,15% de las 7.636 amonestaciones de los dos ejercicios pasados y Barcelona recaudó unos 330.000 euros, el 11,1% de la cuantía impuesta en primera instancia. Por quebrantos de la ordenanza de medio ambiente, la mitad de las 24.261 amonestaciones quedaron satisfechas y el consistorio recibió 2,28 millones de euros, el 22,35% del importe total. En cuanto a faltas de la normativa de vía pública, se sufragó el 34,57% de las 8.973 denuncias registradas y se recaudaron 630.000 euros, casi el 14% de todo montante sin bonificaciones.